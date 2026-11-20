La Guardia Civil ha detenido este viernes en Gerona y Madrid a dos integrantes de una organización criminal, ya desarticulada, que suplantaba la identidad de más de 40 médicos con el fin de obtener recetas falsificadas. Las autoridades les acusan de participación, presuntamente, en delitos de acceso ilegal informático, falsedad documental y contra la salud pública.

La Policía Nacional, por otro lado, ha informado en un comunicado que la banda habría aprovechado un error securitario de un portal digital de emisión de prescripciones en el sector privado para emitir recetas de forma fraudulenta. Una vez canjeadas las recetas en farmacias ubicadas en Madrid y Cataluña, los delincuentes obtenían opiáceos y depresores para después explotar sus sustancias estupefacientes y así venderlos en entornos lúdicos.

La operación, denominada Obelix, comenzó después de que la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga recibiera una denuncia de un odontólogo. El trabajador, supuestamente, había sido contactado por un farmacéutico en Barcelona tras recibir este último múltiples recetas con los datos profesionales del primero.

El episodio levantó sospechas en el boticario porque los fármacos canjeados no se suelen prescribir en su campo. El engañado interpuso una denuncia después de comprobar, efectivamente, que alguien se estaba haciendo pasar por él.

Las pesquisas concluyeron que se expandieron más de 100 recetas falsas a nombre del dentista y después se averiguó que las farmacias donde encontraron el material falsificado estaban, en su mayoría, en Andalucía y Cataluña. Asimismo, se rastrearon las conexiones desde las que se accedió a la plataforma para conocer la identidad de los sospechosos.

El registro del inmueble, en Figueras (Gerona), culminó con la detención del presunto autor de los hechos. También se incautaron varios dispositivos electrónicos y criptoactivos por valor de 3.000 euros que el acusado guardaba en una billetera digital. Paralelamente, se detuvo a uno de los compradores de los medicamentos con recetas fraudulentas en la zona de Collado Villalba (Madrid).