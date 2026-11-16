Así aumentó su patrimonio el concejal socialista de Urbanismo de Cártama en una legislatura: de no declarar inmuebles a tener cuatro propiedades

El concejal de Urbanismo de Cártama (Málaga), Miguel García Ruiz, ha experimentado una importante evolución patrimonial desde que accedió al Ayuntamiento en 2019. Las declaraciones de bienes presentadas al inicio de su primer mandato y al comienzo de la legislatura 2023-2027 reflejan un cambio significativo en sus propiedades inmobiliarias: de no incluir ningún inmueble en su declaración de 2019 a declarar cuatro bienes o participaciones inmobiliarias cuatro años después, tres de ellos situados en el municipio malagueño del que es concejal.

La primera declaración patrimonial, fechada en junio de 2019, cuando García Ruiz inició su etapa como concejal del PSOE, no recoge ningún bien inmobiliario. En aquel documento, el edil declaró un saldo en cuentas corrientes de 32.862 euros, dos seguros de accidentes valorados en 30.000 y 60.000 euros, respectivamente, y un plan de pensiones y jubilación de 4.844 euros. También figuraba una participación en la sociedad Gronkode S.A. valorada en 1.000 euros, además de dos vehículos: un Toyota valorado en 9.500 euros y un Honda de 3.500 euros.

Sin embargo, la fotografía patrimonial que ofrece la declaración presentada al inicio de la corporación 2023-2027 es sustancialmente diferente. En el apartado de patrimonio inmobiliario, el concejal incorpora cuatro propiedades o participaciones, todas ellas con una titularidad del 50%.

La primera es una vivienda situada en Málaga, adquirida en julio de 2019, cuyo valor catastral declarado asciende a 49.086 euros. Posteriormente, en febrero de 2021, adquirió una participación del 50% en otra vivienda en Cártama, con un valor catastral de 62.881 euros.

A estas dos propiedades se suman otros dos bienes en el mismo municipio. Se trata de dos solares adquiridos en diciembre de 2021, en ambos casos con una participación del 50%. El primero figura con un valor catastral de 6.779 euros y el segundo, de 7.836 euros. Tres de las cuatro propiedades se encuentran en Cártama, localidad en la que ejerce como concejal de Urbanismo.

La evolución de sus cuentas bancarias

La evolución también se aprecia en el dinero depositado en entidades bancarias. En 2019 declaró 32.862 euros en cuentas corrientes, mientras que en la declaración posterior consignó un saldo conjunto de 73.285 euros en BBVA, Arquia y Unicaja. Es decir, 40.422 euros más que en la primera declaración.

En cuanto a otros productos financieros, el edil mantuvo declarados dos seguros de accidentes, uno de 60.000 euros en BBVA y otro de 30.000 euros en HNA. Su plan de pensiones y jubilación también experimentó un incremento, al pasar de los 4.844 euros declarados en 2019 a los 8.567 euros que aparecen en el documento de la corporación 2023-2027.