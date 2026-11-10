El alcalde socialista de Cártama se jacta en el pleno de pagar poco IBI «al vivir en una VPO» mientras gana 59.000 euros anuales

El alcalde socialista de Cártama (Málaga), Jorge Gallardo, presumió durante un pleno municipal de pagar poco Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por residir en una vivienda de protección oficial (VPO). El regidor, que forma parte de la Ejecutiva Federal del PSOE y percibe alrededor de 59.000 euros anuales, justificó el reducido importe de su recibo frente al de otros vecinos al explicar que su vivienda tiene una superficie inferior a la de otros inmuebles del municipio.

«Yo tengo una vivienda de VPO», repitió Gallardo durante su intervención en el pleno, en una explicación en la que hizo referencia al tamaño de su piso y a la cantidad que abona por el impuesto municipal. El alcalde detalló que su vivienda tiene 69 metros cuadrados y que el importe de su recibo asciende a 238,12 euros. «Es que claro, si se tiene una vivienda más grande, pues se paga más», afirmó ante los presentes.

Las declaraciones del regidor se producen en un municipio en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para muchos vecinos, especialmente para los jóvenes que buscan independizarse. La situación adquiere una dimensión política por la trayectoria del PSOE al frente del Ayuntamiento. Los socialistas llevan más de dos décadas gobernando Cártama y, según la información disponible, durante ese periodo se han construido cantidades mínimas de vivienda protegida en el municipio.

Concejal de Urbanismo antes que Alcalde

Esta circunstancia es especialmente llamativa teniendo en cuenta que Gallardo ha ocupado responsabilidades municipales durante buena parte de esa etapa. El actual alcalde fue concejal de Urbanismo antes de asumir la Alcaldía en 2011, cargo que continúa desempeñando. Por tanto, ha tenido responsabilidades directas en la gestión urbanística de una localidad que ronda los 30.000 habitantes y en la que la falta de vivienda protegida supone un obstáculo para quienes no pueden asumir los precios del mercado libre.

Mientras tanto, Gallardo disfruta desde hace años de una de esas viviendas de protección oficial, un tipo de inmueble cuyo objetivo es precisamente facilitar el acceso a un hogar a ciudadanos que cumplen determinados requisitos económicos y sociales. El regidor, que cuenta con un sueldo anual de aproximadamente 59.000 euros, defendió en el pleno el importe que paga por el IBI poniendo el foco en las dimensiones de su vivienda.

De este modo, el alcalde socialista puso sobre la mesa su condición de propietario de una VPO para justificar que su factura fiscal sea inferior a la de otros vecinos con inmuebles de mayores dimensiones. Sin embargo, su explicación ha vuelto a situar el foco sobre la política de vivienda de un Ayuntamiento que lleva más de 20 años bajo gobiernos socialistas y que pocas viviendas protegidas ha promovido durante ese periodo.