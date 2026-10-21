Un técnico del Ayuntamiento socialista de Cártama alquila un almacén a la empresa que recoge la basura del municipio

El técnico municipal de Cártama (Málaga), Joaquín Gálvez Castro, tiene alquilado a la empresa Althenia S.L. un almacén de su propiedad situado en la calle Berlín de esta localidad malagueña. La compañía está vinculada a los servicios municipales de limpieza y recogida de residuos, por lo que el inmueble arrendado por el funcionario se encuentra relacionado con la actividad de una empresa que presta servicios públicos en el municipio gobernado por el PSOE.

Según la información recibida por OKDIARIO, Gálvez Castro es propietario de este almacén, que la compañía utiliza en el marco de su actividad. La operación sitúa el foco sobre la relación inmobiliaria entre un empleado público que desarrolla funciones técnicas en el Ayuntamiento de Cártama y una empresa vinculada a los servicios municipales.

Responsabilidades en proyectos municipales

Joaquín Gálvez Castro es arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Cártama. Su nombre figura en documentación oficial de la corporación como responsable de la redacción técnica de proyectos y como director de obras municipales. Entre los documentos disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público se encuentra un proyecto para la puesta en valor de la Cruz de Humilladero de Cártama y su entorno, en el que aparece identificado como técnico redactor y arquitecto técnico municipal.

La documentación municipal también lo identifica como director de obras en actuaciones promovidas por el mismo Ayuntamiento. Entre las áreas de actividad municipal relacionadas con sus funciones se encuentran los proyectos de infraestructuras y las actuaciones sobre el espacio público.

Cártama, bajo el foco por los servicios municipales

No es la primera vez que la gestión de los servicios de limpieza de Cártama genera preguntas sobre el uso de los recursos públicos. OKDIARIO publicó el pasado mes de junio una información sobre la barredora mecánica incluida en el contrato de limpieza viaria, por la que el Ayuntamiento abona 29.878 euros anuales.

En aquella información, el portavoz de Vox en Cártama, Francisco Porras, reclamó explicaciones al equipo de gobierno socialista que dirige el municipio. Según denunció, la máquina debía recorrer las calles dos tardes por semana, pero vecinos aseguraban no haberla visto trabajar. La formación cuestionó si el servicio se estaba prestando efectivamente y pidió al Consistorio que acreditara su ejecución.