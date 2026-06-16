El PSOE de Cártama (Málaga) gasta 30.000 € en una barredora mecánica y Vox denuncia que no aparece

El portavoz de Vox en Cártama (Málaga), Francisco Porras, ha exigido explicaciones sobre un servicio que, según recoge el contrato del Ayuntamiento, debería prestarse por medio de una barredora mecánica. La misma tendría que recorrer las calles de la localidad malagueña dos tardes por semana, pero los vecinos ya la han catalogado como «la barredora invisible». Por este concepto, el consistorio abona, exactamente, 29.878,34 euros anuales a la empresa adjudicataria.

Francisco Porras ha querido resaltar que la preocupación no ha surgido por una avería puntual, sino por las numerosas dudas que existen sobre la prestación efectiva de este servicio desde el inicio del contrato. «Llevamos años escuchando a vecinos de distintos puntos de Cártama que aseguran no haber visto jamás esa barredora trabajando por las tardes», ha asegurado el portavoz.

Por todo ello, Porras ha vuelto a realizar la misma pregunta al Ayuntamiento de Cártama: «¿Se está prestando realmente el servicio que estamos pagando entre todos?». Esto ha sucedido, nuevamente, en el último pleno, donde Vox ha vuelto a interesarse por esta cuestión después de poder constatar que la máquina lleva semanas sin aparecer por las calles. Cabe recordar que la formación ya planteó este asunto anteriormente y que, hasta la fecha, no ha recibido explicación alguna por parte del equipo de gobierno socialista liderado por el alcalde, Jorge Gandallo Gandulla.

«Si los cartameños están pagando casi 30.000 euros al año por este servicio, lo mínimo exigible es que el Ayuntamiento pueda acreditar que se está realizando», ha señalado Francisco Porras, portavoz de Vox, añadiendo que si esto no es así, el consistorio «tendrá que reclamar a la empresa adjudicataria aquello que no se haya ejecutado».

Porras ha insistido en que Vox seguirá fiscalizando la gestión de los contratos municipales y exigiendo transparencia en el uso de los recursos públicos. «No parece razonable que un servicio por el que se pagan casi 30.000€ al año sea conocido en Cártama como la barredora invisible», ha señalado el portavoz, a la par que ha concluido exponiendo que los vecinos «merecen saber qué se está haciendo con su dinero y si están recibiendo aquello por lo que pagan».