La Justicia tumba los presupuestos en Cártama (PSOE): «Los trabajadores ganan lo que el alcalde quiera»

El PSOE no tuvo suficiente con 37 años de chiringuito. Una vez soltadas las riendas de la Junta de Andalucía en 2019, no hay día que no tengamos nuevas imputaciones de esa oscura etapa socialista o, lo que es más preocupante, nuevas tramas que se montan en la actualidad desde los ayuntamientos que controla el PSOE. Es el caso de Cártama, en Málaga, Ayuntamiento socialista al que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado los presupuestos municipales del año 2021 por encontrar graves irregularidades.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cártama (Málaga), Pedro Pardo, ha informado de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado los presupuestos municipales de 2021 «por la inclusión en las cuentas de un procedimiento irregular en cuanto a las retribuciones a según que trabajadores de la plantilla en detrimento de otros».

«En vez de haber elevado, junto a los presupuestos, una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que establezca la categoría y retribución que debe tener cada trabajador, el alcalde, el socialista Jorge Gallardo, ha preferido seguir con su sistema de favoritismo, subiendo y bajando sueldos y retribuciones a su consideración personal», ha alertado el dirigente ‘popular’ en un comunicado.

En este sentido, ha lamentado que el alcalde haya llegado a «meter al Ayuntamiento en una encerrona judicial, ahora con los presupuestos de 2021 suspendidos por no atender a razones». Al respecto, Pardo ha recordado que advirtió al equipo de gobierno socialista de «las irregularidades en las que estaba incurriendo» durante el pleno de aprobación de los presupuestos de 2021, celebrado de forma telemática por la pandemia.

El PP ha advertido de que incluso «UGT acudió a los tribunales» y el resultado es que Cártama tiene ahora «unas cuentas impugnadas y una sentencia que nos da la razón y que advierte de que el alcalde no es nadie para ir decidiendo qué cobran los trabajadores según lo que a él le parezca», ha resumido.

Ante esta circunstancia, Pardo ha exigido que el regidor «se ponga a trabajar de inmediato en una RPT, con la mano de los sindicatos y del resto de grupos políticos». «Dudamos que vaya a hacerlo, porque su estilo es otro, y no pasa por la equidad y la igualdad de derechos de los trabajadores, sino por un sistema de privilegios más propio de otra época», ha criticado.

Por tanto, desde el grupo ‘popular’ aseguran que van a estar «muy vigilante al respecto; y tras las municipales, si obtenemos la confianza de los cartameños, una de las primeras medidas que adoptaremos será la elaboración de una RPT justa y proporcionada, de tal forma que todos los trabajadores municipales cobren según su puesto de trabajo y sus responsabilidades, y no a la espera de lo que decida el alcalde de turno», ha concluido el portavoz del PP.