La Cámara de Alicante consolida el programa Apoyo al Tutor para impulsar la participación de las pymes en la FP

La Cámara de Comercio de Alicante, en colaboración con la Fundación Caixabank Dualiza, la Fundación Bertelsmann y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo+, ha cerrado la segunda edición del programa Apoyo al Tutor de Pymes y Micropymes, una iniciativa destinada a facilitar la participación de las pequeñas empresas en la Formación Profesional.

«Con un tejido empresarial formado mayoritariamente por pymes, el buen desarrollo de la Formación Profesional depende de que estas empresas cuenten con el apoyo adecuado para asumir su papel formativo», señala Carlos Baño, presidente de Cámara Alicante. «El programa Apoyo al Tutor ha demostrado en dos ediciones que ese acompañamiento marca la diferencia».

La segunda edición concluye con la participación de 18 empresas, dos centros educativos y dos ciclos formativos, uno de grado medio. Actividades Comerciales del Instituto Cots, y otro de Grado Superior de Comercio Internacional del IES Haygón de Sant Vicent del Raspeig.

Esto contribuye a mejorar la calidad del aprendizaje del alumnado y a evitar la sobrecarga de las pymes. Este profesional especializado acompaña al tutor de empresa en tareas esenciales del proceso formativo: la coordinación con los centros educativos, la selección y el seguimiento del alumnado, la planificación del aprendizaje y la gestión administrativa. De este modo, las pymes pueden asumir su papel como agentes formativos sin la carga que supone la falta de recursos o el desconocimiento del modelo.

Con dos ediciones ya completadas, el programa Apoyo al Tutor se consolida como una vía para que las pequeñas empresas den el salto a la Formación Profesional con garantías, en un tejido productivo en la provincia de Alicante formado en un 99,9% por pymes y micropymes.