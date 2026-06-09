Cámara Alicante advierte que la oferta «insuficiente» de vivienda seguirá tensionando los precios

La vivienda ha superado a otras cuestiones como el problema que más preocupa a los españoles en su conjunto. En ese contexto, Panorámica Alicante, un estudio elaborado por Cámara Alicante y CaixaBank, refleja en su capítulo dedicado a las perspectivas el actual ejercicio de 2026 que el mercado de la vivienda mantendrá su dinamismo en este año, impulsado por la creación de hogares, la inmigración y la demanda extranjera, aunque la oferta seguirá siendo insuficiente, lo que continuará presionando al alza los precios. De hecho, el citado informe advierte que el desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado residencial seguirá siendo uno de los principales retos estructurales en los próximos años.

Otro dato relevante, pero de la parte del informe referida a 2025, es que los trabajadores extranjeros concentraron la mitad del empleo creado en la provincia de Alicante en ese año. Una revelación significativa, por cuanto la provincia de Alicante es la cuarta de España. Es más, los trabajadores extranjeros suponen ya el 20% del total del empleo Es decir, 2 puestos de trabajo de cada 10.

El estudio Panorámica Alicante ha sido presentado este martes por el presidente de Cámara Alicante, Carlos Baño, y por el director comercial de Empresas de CaixaBank en Alicante y Región de Murcia, Juan Jesús Lozano. Las bases del citado estudio, sus proyecciones y retos han sido desgranados por Mari Carmen Pastor, responsable del Gabinete de Estudios y Estadísticas de la Cámara. Todo ello, en un acto, al que también ha asistido, entre otros, Eva Miñano, vicepresidenta de la Cámara, y que se ha celebrado en el salón de actos de la emblemática sede de Cámara Alicante.

El acto en sí ha tenido dos partes. Una, en la que Carlos Baño y Juan Jesús Lozano han renovado el acuerdo de colaboración que mantienen ambas instituciones para promover la actividad económica y empresarial y fomentar la internacionalización, la competitividad y la formación mediante productos y servicios de apoyo a empresas, autónomos y emprendedores alicantinos.

Otra, derivada de ese mismo acuerdo y que ha constituido el eje central del acto. Porque Cámara Alicante y CaixaBank colaboran también en la elaboración y publicación de diferentes estudios, como el considerado anuario estadístico y plataforma informativa que recopila indicadores demográficos, sociales y económicos de la provincia: Alicante en cifras. Y otra, una publicación de coyuntura económica, considerada el cuaderno de bitácora de la economía provincial: Panorámica Alicante.

Panorámica Alicante es un informe anual que analiza la situación, el balance y las perspectivas de la economía de la provincia de Alicante, evaluando factores como el mercado inmobiliario, el empleo, el turismo y el tejido empresarial.

Lo que dice ese informe, además de lo mencionado antes sobre la vivienda, es que las perspectivas para el año en curso, 2026, vienen condicionadas por el aumento de la incertidumbre geopolítica y el encarecimiento de la energía, en un contexto de elevada volatilidad internacional.

Así, la evolución de la inflación depende en gran medida de la resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, aunque previsiblemente superará el 3%. Advierte, también, de que el consumo de los hogares seguirá siendo uno de los principales soportes de la economía, aunque el aumento de inflación limitará parcialmente la mejora del poder adquisitivo.

Otro de los vértices del informe, el turismo, mantendrá un comportamiento positivo sobre la mejora de la conectividad aérea, la consolidación del turismo internacional y la elevada prioridad del gasto en viajes. Aunque, eso sí, afectado por el mayor coste del transporte y la presión inflacionista.

En el ámbito comercial, las exportaciones continuarán apoyadas en el mercado europeo, mientras los mercados extracomunitarios seguirán mostrando una evolución más irregular.

La inversión empresarial seguirá siendo débil debido a las incertidumbres y a los factores estructurales que limitan la rentabilidad de los proyectos, pese a unas condiciones de financiación todavía favorables.

Por lo que hace referencia al balance del pasado ejercicio, 2025, lo más destacado es que la economía alicantina ha mostrado un comportamiento positivo en un contexto internacional complejo por las tensiones geopolíticas, la incertidumbre comercial y la orientación de la política económica global.

El Producto Interior Bruto (PIB) a precios corrientes estimado a través del Indicador Sintético de la Actividad Económica de la Provincia de Alicante (ISpA) ha registrado un crecimiento interanual del 5,8%, en la línea con la media estatal.

Al finalizar ese mismo ejercicio de 2025, el número de afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Alicante era de 769.438 personas, con un incremento de 21.702 afiliados respecto a 2024.

La afiliación creció a una media anual del 2,7%. Y el empleo estuvo de nuevo impulsado por los trabajadores extranjeros, que representan ya el 20% del total (2 de cada 10) y concentran más de la mitad del empleo creado.

También este martes, Cámara Alicante y el Ayuntamiento de Aspe han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo acciones de formación y orientación que faciliten a las empresas la incorporación en sus plantillas de trabajadores jóvenes y mayores de 45 años. El acuerdo ha sido rubricado por el presidente de Cámara Alicante, Carlos Baño, y el alcalde de Aspe, Antonio Puerto. El objetivo es la promoción del comercio, la industria y los servicios de Aspe con perfiles profesionales que cumplen las necesidades del mercado laboral.