El técnico del Ayuntamiento de Cártama alquila otro local de su propiedad a la empresa que gestiona la piscina cubierta

Joaquín Gálvez, técnico del socialista Ayuntamiento de Cártama (Málaga), ha alquilado otro local de su propiedad a Vals Sport, la empresa encargada de gestionar la piscina cubierta y el gimnasio municipal, una adjudicación que ya había generado críticas por las condiciones económicas del contrato. Según la información trasladada a este periódico, el funcionario vuelve a hacer negocio con una compañía que explota unas instalaciones municipales por las que, además, recibe 70.000 euros anuales del propio Consistorio.

La operación vuelve a situar el foco sobre la relación entre Gálvez y distintas empresas con relaciones con el Ayuntamiento del que él mismo es trabajador. De igual forma, pone encima de la mesa su papel en el procedimiento administrativo que permitió a esta empresa hacerse cargo de las instalaciones deportivas. Según la información conocida por OKDIARIO, el técnico municipal participó en la redacción de la licitación, formó parte de la mesa de contratación y estuvo implicado en el proceso de adjudicación y en el control del contrato.

70.000 euros anuales a la empresa

El contrato para la explotación de la piscina cubierta y el gimnasio municipal ya fue objeto de críticas por parte del Partido Popular de Cártama. El 22 de octubre de 2025, los populares denunciaron públicamente que el Ayuntamiento había abonado 70.000 euros a Vals Sport para gestionar las instalaciones deportivas antes incluso de que estas hubieran abierto sus puertas.

El PP cuestionó entonces que el Consistorio tuviera que pagar a una empresa privada por explotar un equipamiento público cuya construcción ya había supuesto un desembolso para las arcas municipales. La formación también advirtió de que el pago no sería puntual, sino que se repetiría cada año durante la vigencia del contrato, lo que supondría mantener ese gasto público de manera recurrente.

Cuota de 40 euros al mes para los usuarios

Las críticas del PP de Cártama también se dirigieron contra el coste que deben asumir los ciudadanos para utilizar las instalaciones. En su denuncia de octubre de 2025, la formación señaló que la tarifa para los usuarios ascendía a 40 euros mensuales y sostuvo que era considerablemente más elevada que la de otras piscinas cubiertas de municipios cercanos.