Demostración de fuerza del PP en Alicante a horas del mitin de Sánchez en Valencia: 1.000 personas para oír a Ester Muñoz

Apenas unas horas antes de que Pedro Sánchez protagonice en Valencia el mitin con que retoma la campaña electoral de las generales, en un acto que los socialistas han llevado a un pabellón de Valencia con capacidad para unas 1.300 personas en los graderíos y algo más contando la pista, el PP de Alicante ha efectuado una completa demostración de fuerza, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información y ha congregado a más de 1.000 personas. No para un acto de Feijóo, sino de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Más de 1.000 personas han arropado este jueves a su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, en los salones Juan XXIII, situados a las afueras de la ciudad y donde es necesario utilizar el vehículo propio o el transporte público para llegar. El cartel lo conformaban, junto a Ester Muñoz, el líder del PP en la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el presidente provincial, Toni Pérez, y el máximo representante del PP en la ciudad de Alicante, Luis Barcala. Y el momento más emotivo ha sido el minuto de silencio guardado por las víctimas de la catástrofe ferroviaria de Urda.

Entre los asistentes, Macarena Montesinos, número 1 del PP al Congreso y una persona tan importante en el engranaje del PP que por segunda vez en tres meses, en un acto público en la Comunidad Valenciana, Ester Muñoz se ha referido a ella desde la tribuna de oradores para elogiarla.

Los salones en los que se ha celebrado este acto constituyen un espacio que el PP alicantino suele reservar para las grandes citas. El acto del PP en Alicante es antesala del gran mitin en la plaza de toros de Valencia con Alberto Núñez-Feijóo, el primer sábado de campaña, en que los populares valencianos esperan congregar a más de 12.000 personas. 10.700 más del aforo del acto de Sánchez este viernes en Valencia.

De facto, mientras el pánico cunde ante la desmovilización en el PSOE, tal como ha adelantado este jueves OKDIARIO, y con los socialistas valencianos llamando a afiliados y simpatizantes ante el temor de pinchar en el acto de Sánchez en Valencia, como también ha adelantado este jueves este medio, el PP ha evidenciado las ganas de cambio que hay entre sus militantes y simpatizantes. Esto, a más de una semana del arranque de la campaña electoral.

Por lo que se refiere a las intervenciones, Luis Barcala ha advertido que lo que se juegan los españoles en las próximas elecciones «no es quién gobierna. Es si España va a tener gobierno». Por su parte, el presidente del PP en la provincia de Alicante, Toni Pérez, se ha referido también a la situación que rodea al actual gobierno y ha animado al cambio.

Juanfran Pérez Llorca se ha referido a la catástrofe ferroviaria de Urda y ha recordado que en los nueve meses que han ido desde la tragedia de Adamuz a la de Urda «no se ha hecho nada por mejorar la seguridad de las vías del tren». Pérez Llorca, además, ha dado un dato significativo. «No quedan billetes de autobús para el viaje de Valencia a Madrid». Porque, según ha destacado: «No hay ningún alicantino, ni valenciano ni castellonense, que se fíe de ir en tren».

El líder del PP valenciano ha preguntado a los asistentes: «¿No os parece ese un motivo para decir basta ya de malversar el dinero de los españoles y mandarlos (al gobierno) a casa?». Pérez Llorca ha insistido en esta cuestión: «Aquellos que tenéis que ir a trabajar en tren os dais cuenta de cómo está la situación. No se ha atendido absolutamente nada».

También se ha referido Pérez Llorca a que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan acudido este jueves a la sede de la empresa pública Adif para solicitar información relacionada con la nueva pieza separada que el juez Ismael Moreno ha abierto en la investigación que sigue del caso Koldo: «Qué triste es que, después de la tragedia que vivimos la semana pasada, hoy estén aún registrando Adif porque resulta que más de 300 millones en obras se han malversado». Algo que Pérez Llorca ha destacado como «un motivo más de que tenemos que cambiar las cosas el próximo 29 de noviembre».

Ester Muñoz, por su parte, ha relatado que ella vio en directo la comparecencia del ya ex ministro de Transportes, Óscar Puente, en que este último anunció su dimisión: «Vi en directo sus mentiras», ha explicado: «Qué bien explica Óscar Puente por qué muere la gente y qué mal evita este gobierno que muera la gente en los trenes».

Pero, además, Ester Muñoz ha respondido al argumentario socialista que en los últimos días había comparado la dimisión de Óscar Puente con la de Mazón. Y a este respecto, ha sentenciado que Sánchez viene este viernes a Valencia «a aprovechar el dolor de la DANA».

Sobre el asunto de la DANA, además, se ha referido a la petición de la coalición nacionalista Compromís y ha adelantado que la próxima legislatura continuará la comisión de la DANA.

Antes, en una visita previa a otra ciudad de la provincia de Alicante, Elda, Ester Muñoz, en declaraciones a los medios, había destacado, tras conocerse la detención en Córdoba de Cristian Corvillo, ex chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017, que «de aquel coche de 2017, en que Pedro Sánchez llevaba a sus manos derechas para recorrer España, recuperar el control del Partido Socialista y, de ahí, alcanzar La Moncloa, todos han sido detenidos menos él».