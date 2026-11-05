Sánchez dará su mitin en Valencia en un pabellón que PSOE y Compromís dejaron con goteras

El pabellón de Cabanyal-Canyamelar, en Valencia, en que este viernes retomará su campaña Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las próximas elecciones del día 29 tras la catástrofe ferroviaria de Urda, es una instalación que el anterior gobierno municipal de Compromís y PSOE dejó sin el mantenimiento necesario tras ocho años al frente del Ayuntamiento de la tercera ciudad de España.

La instalación, entre otros problemas, tenía goteras, porque su cubierta seguía siendo la original, que data de su inauguración, en 1997. Se da la circunstancia de que la concejal de Deportes en tres de esos ocho años de gobierno del PSOE y Compromís en el Ayuntamiento de Valencia fue Pilar Bernabé, actual cabeza de lista de los socialistas en la provincia de Valencia para las próximas generales. En concreto, desde el 15 de junio de 2019 hasta el 30 de junio de 2022, cuando también Sánchez la designó delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana.

El pabellón de Cabanyal-Canyamelar tiene una capacidad para 1.300 personas, que puede llegar hasta las 1.700 contabilizando los asientos en la pista. Si bien este número puede reducirse en función del espacio que ocupe el escenario desde el que Sánchez, Diana Morant y Pilar Bernabé se dirijan a los asistentes.

La falta de inversión en esta instalación obligó al nuevo gobierno local de María José Catalá a actuar de urgencia para mantener el citado polideportivo en condiciones de uso, con una inversión total de 114.236,43 euros. Una inversión que permitió reparar los canalones, la cubierta y el pavimento del parquet de la pista polideportiva, así como el centro de transformación.

En concreto y según las fuentes consultadas, durante sus ocho años al frente del Ayuntamiento de Valencia, PSOE y Compromís no ejecutaron las obras de rehabilitación del citado polideportivo. Sí llegaron a valorar la reforma integral de la instalación en más de 11 millones de euros. La incluyeron en una petición de fondos europeos. Pero ese proyecto no se ejecutó. Mientras tanto, el pavimento de la pista y las instalaciones eléctricas continuaron su deterioro.

En junio de 2025, el Ayuntamiento de Valencia, ya con María José Catalá como alcaldesa, formalizó el contrato de redacción del proyecto de ejecución de las obras para rehabilitar el pabellón de Cabanyal-Canyamelar, por un importe de 37.493,95 euros. El proyecto ya está redactado y ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado septiembre.

El Ayuntamiento de Valencia licitará las obras de rehabilitación el próximo año, con un presupuesto de 1,5 millones de euros. La obra principal que contempla es la sustitución de la cubierta, que no se ha cambiado nunca desde su inauguración en 1997. Además, se completará con la renovación de las instalaciones eléctricas y de la carpintería y la mejora de las salas de entrenamiento y los vestuarios.

Así, se da la paradoja de que, mientras el PSOE lleva a esa instalación su mitin con Sánchez, es el gobierno actual, con María José Catalá al frente, el que ha redactado el proyecto y el que cambiará una cubierta que lleva 30 años sin renovarse.