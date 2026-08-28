El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de emitir un real decreto que exige que los centros de datos se alimenten en un 80% de fuentes energéticas renovables, algo que desde el sector recogen como una amenaza para la implementación de esta infraestructura en España. De esta forma, la restrictiva normativa amenaza una inversión directa e indirecta que asciende a 66.900 millones de euros hasta 2030, según las previsiones de la Asociación Española de Data Centers. Además, el Ejecutivo pone en juego la creación de 16.000 puestos de trabajo.

La organización también calcula que los planes actuales para la creación de centros de datos en España tendrán un «impacto anual en el Producto Interior Bruto (PIB)» de «7.300 millones de euros al final de la década». «El sector ha entrado en una nueva fase de crecimiento, con más escala, más impacto económico y un papel cada vez más decisivo en la infraestructura digital del país», afirman.

Eusebio Roza, director de IT de SotySolar, considera que «la energía fotovoltaica y la aerotermia juegan un papel crucial en nuestro país». Sin embargo, también cree que «el problema es seguir pensando que una red centralizada puede absorberlo todo».

«Con el potencial solar de España, depender al 100% de una red que ya está al límite mientras le añadimos una demanda de este calibre es un riesgo que no nos podemos permitir», advierte el profesional del sector energético.

Roza explica que «España se enfrenta a una doble presión sobre su sistema energético». Por un lado, está «la electrificación de hogares y empresas (coches eléctricos, bombas de calor, automatización)» y, por otro, «una demanda industrial sin precedentes por parte de los centros de datos».

«Aragón podría destinar hasta la mitad de su producción energética a servidores antes de 2030» y «Madrid ya suma proyecciones de inversión de 23.400 millones en esta infraestructura». Si todos estos proyectos se meten a la red, el problema está servido.

«La respuesta más eficaz no es solo ampliar líneas de transmisión, aunque también sea necesario, sino reducir la presión desde la base», asegura. «Cada hogar y cada empresa que genera su propia electricidad mediante autoconsumo fotovoltaico es un punto menos de tensión en el sistema», explica.

La inversión en centros de datos

Por otro lado, la Asociación Española de Data Centers señala que, «al cierre de 2025, la potencia IT instalada en centros de datos comerciales se situó en 439 MW, frente a los 355 MW de 2024, lo que representa un incremento del 24%». «De mantenerse la tendencia actual, la capacidad podría alcanzar los 2.537 MW en 2030, multiplicando por seis la escala actual del mercado», aseguran.

Sin embargo, todo esto está en juego a causa de las nuevas restricciones del Gobierno de Sánchez, que obligan a recurrir a la energía renovable en un 80% del consumo de estas instalaciones. Algo que provocará que las empresas se piensen dos veces instalarse en España y buena parte de la inversión se desvíe a otros países con menos impedimentos.