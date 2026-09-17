Puente admite una «pérdida de confianza» en el tren: la alta velocidad pierde 3,2 millones de viajeros en 6 meses

El ministro de transportes, Óscar Puente, ha admitido en una entrevista que es «evidente» que se está produciendo una pérdida de confianza por parte de los viajeros en el sistema ferroviario español, mientras los datos oficiales reflejan un retroceso de la demanda de alta velocidad en los meses posteriores al accidente de Adamuz. Entre febrero y julio de 2026, los servicios de alta velocidad acumularon 3,2 millones de viajeros menos que en el mismo periodo de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso supone alrededor de un 14% menos de viajeros en el conjunto de esos seis meses, una caída que contrasta con la evolución registrada antes del accidente y que se mantiene, además, en los últimos datos disponibles. Sólo en julio, la alta velocidad contabilizó 3,85 millones de viajeros, un 6,8% menos que en julio de 2025. El INE incluye en esta categoría los servicios de AVE, Avlo, Ouigo e Iryo.

Además, Puente ha enmarcado esta «perdida de confianza» de los viajeros en un año «horrible» por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que provocaron en conjunto el fallecimiento de 47 personas. «Que [el viajero] está perdiendo confianza es evidente, yo esto no lo voy a negar, porque además nosotros lo sabemos», ha declarado en una entrevista a TVE.

«Eso ha puesto patas arriba muchas cosas y estamos tratando de rehacernos. Pero dejando al margen estos meses duros, el sistema ferroviario español es uno de los mejores sistemas en cuanto a fiabilidad y puntualidad de Europa. Y no lo digo yo, lo dicen los propios informes de la Unión Europea», ha defendido Puente.

La red está sometida en estos momentos a «un volumen de obras tremendo»

Además, ha descartado que la red ferroviaria de España se encuentre «tensionada», aunque señala que en los últimos años y décadas se ha pasado de una densidad de tráfico «relativamente baja» a una «más alta»: «Hoy una incidencia ferroviaria tiene una repercusión en los usuarios infinitamente superior a la que vivíamos en los años 90», ha indicado.

En ese sentido, ha aclarado que la red está sometida en estos momentos a «un volumen de obras tremendo», pues en los primeros seis meses del año «Adif ha batido el récord de volumen de obra ejecutada de su historia, con casi 3.000 millones de euros», y lo hace mientras se sigue prestando el servicio, a diferencia de otros países europeos como Alemania.

Asimismo, ha insistido en que el sistema ferroviario es «el sistema de transporte más sensible a las incidencias climatológicas», como se ha observado en Europa este verano con las olas de calor, que han producido «problemas gravísimos» en Francia, República Checa, Polonia o Alemania, los cuales «sobre todo han tenido una incidencia en el tráfico ferroviario».