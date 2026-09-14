El PP exige a Óscar Puente revisar la compra de trenes de Renfe de más de 4.000 millones por excluir a fabricantes españoles

El PP ha acusado al Gobierno de priorizar el requisito de que los nuevos trenes de alta velocidad de Renfe alcancen los 350 km/h pese a que la red no está preparada para aprovechar esa velocidad, una condición que, según los populares, excluye a los fabricantes españoles y dejaría la adjudicación de un contrato de más de 4.000 millones de euros en manos de una única empresa asiática, que es la única que cumpliría estos requisitos. Por ello, el partido exige en el Congreso reformular el contrato y revisar las condiciones de la compra.

De esta forma, el PP se posiciona en contra de la licitación de Renfe para adquirir 30 nuevos trenes de alta velocidad, ampliables a 40 y con un valor global superior a 4.145 millones de euros, ya que consideran que se ha priorizado alcanzar los 350 km/h y unos plazos de fabricación especialmente exigentes. Según el PP, estas condiciones han reducido la concurrencia hasta dejar fuera de la fase final a fabricantes españoles como Talgo y CAF, así como a Alstom, pese a su importante presencia industrial en España. La situación resulta especialmente contradictoria en el caso de Talgo, cuya participación fue considerada estratégica por la SEPI y en cuyo capital entró el Estado para preservar sus capacidades industriales. Así, el PP considera que esta prioridad por aumentar la velocidad resulta poco adecuada ante la situación actual del sistema ferroviario español, marcado por problemas de puntualidad, limitaciones de velocidad, incidencias y deficiencias en la atención a los pasajeros. Defiende que la prioridad debería ser disponer de trenes seguros, puntuales, fiables y de calidad, antes que alcanzar los 350 km/h, especialmente cuando la propia Renfe reconoce que la infraestructura todavía no está preparada para esa velocidad. A su juicio, la licitación limita innecesariamente la competencia y desaprovecha capacidades industriales existentes en España, mientras siguen pendientes medidas para mejorar el funcionamiento cotidiano del ferrocarril. Reformular los requisitos técnicos, de homologación y los plazos de entrega

En consecuencia, el PP ha presentado una proposición no de Ley, que exige reformular los requisitos técnicos, de homologación y plazos de entrega para favorecer la participación efectiva de fabricantes con capacidad industrial en España, dentro del marco del Derecho nacional y europeo.

De igual forma, se insta al Ministerio de Óscar Puente a que justifique la exigencia de trenes a 350 km/h, concretando cuándo estará preparada la infraestructura, en qué corredores podrá explotarse esa velocidad y cuántos de los trenes adquiridos prestarán efectivamente servicio en ellos.

Además, se solicita revisar la continuidad del procedimiento 2026-00028 y, si concurren las causas legalmente previstas, dejarlo sin efecto y convocar una nueva licitación que garantice una mayor concurrencia. Igualmente, se pide poner fin al incumplimiento de la Ley 9/2025, cuyos plazos se encuentran ya vencidos, y ejecutar de inmediato las obligaciones relativas a puntualidad, planes de choque ferroviario, atención urgente a los pasajeros y análisis de incidencias.