El PP exige a Óscar Puente revisar la compra de trenes de Renfe de más de 4.000 millones por excluir a fabricantes españoles
Excluye a los fabricantes españoles y dejaría la adjudicación de un contrato de más de 4.000 millones de euros en manos de una única empresa asiática
El PP ha acusado al Gobierno de priorizar el requisito de que los nuevos trenes de alta velocidad de Renfe alcancen los 350 km/h pese a que la red no está preparada para aprovechar esa velocidad, una condición que, según los populares, excluye a los fabricantes españoles y dejaría la adjudicación de un contrato de más de 4.000 millones de euros en manos de una única empresa asiática, que es la única que cumpliría estos requisitos. Por ello, el partido exige en el Congreso reformular el contrato y revisar las condiciones de la compra.
En consecuencia, el PP ha presentado una proposición no de Ley, que exige reformular los requisitos técnicos, de homologación y plazos de entrega para favorecer la participación efectiva de fabricantes con capacidad industrial en España, dentro del marco del Derecho nacional y europeo.
De igual forma, se insta al Ministerio de Óscar Puente a que justifique la exigencia de trenes a 350 km/h, concretando cuándo estará preparada la infraestructura, en qué corredores podrá explotarse esa velocidad y cuántos de los trenes adquiridos prestarán efectivamente servicio en ellos.
Además, se solicita revisar la continuidad del procedimiento 2026-00028 y, si concurren las causas legalmente previstas, dejarlo sin efecto y convocar una nueva licitación que garantice una mayor concurrencia. Igualmente, se pide poner fin al incumplimiento de la Ley 9/2025, cuyos plazos se encuentran ya vencidos, y ejecutar de inmediato las obligaciones relativas a puntualidad, planes de choque ferroviario, atención urgente a los pasajeros y análisis de incidencias.
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