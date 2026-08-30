Renfe recorta 12.500 plazas de AVE y Larga Distancia en la operación retorno frente al verano de 2025

Para la operación retorno de este año, Renfe oferta más de 426.000 plazas en sus servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia entre el 28 y el 31 de agosto, frente a las 438.527 plazas que puso a disposición de los viajeros entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 2025. Supone una reducción de cerca de 12.500 plazas respecto al año pasado.

Por tanto, la cifra evidencia que la oferta de plazas en Alta Velocidad y Larga Distancia todavía no ha recuperado el nivel del verano pasado, más de siete meses después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero de 2026, que dejó 13 fallecidos y más de 40 heridos.

Además, en la Alta Velocidad y Larga Distancia, los principales movimientos se concentran en las llegadas a Madrid y Barcelona, al igual que en los desplazamientos hacia la Comunidad Valenciana, Andalucía y el norte del país.

Igualmente, los viajeros dispondrán de cerca de 747.000 plazas en los trenes de Media Distancia para facilitar los desplazamientos durante estos días. Por su parte, la oferta de plazas en los servicios Avant es de cerca de 142.000.

Entre los trayectos de Media Distancia con mayor demanda destacan los servicios Avant de la línea Madrid-Segovia-Valladolid, con cerca de 26.000 plazas; después, la conexión Madrid-Toledo, con más de 23.500 plazas; y el trayecto Madrid-Puertollano, con más de 20.600 plazas ofertadas.

Apenas 13.000 compras en las primeras semanas de la app

Asimismo, Renfe presume de haber superado los 1,1 millones de descargas de su nueva aplicación, pero el dato contrasta con el escaso uso que los usuarios están haciendo de la plataforma para comprar billetes: apenas 13.000 compras en sus primeras semanas de funcionamiento. Una cifra que pone en cuestión la conversión real de la aplicación más allá de las descargas y que evidencia la distancia entre el impacto anunciado por la compañía y su utilización efectiva.

La aplicación, lanzada el pasado 30 de julio, acumula 630.000 visitas desde su puesta en marcha y 160.000 visitantes únicos, según los datos facilitados por la propia Renfe. La compañía presume además de unos 25.000 usuarios únicos diarios y de un tiempo medio de permanencia de seis minutos, cifras con las que busca presentar la plataforma como una herramienta ya integrada en el día a día de los viajeros.

Pero cuando se trata de sacar la cartera, el entusiasmo se desinfla: Renfe apenas contabiliza 13.000 compras confirmadas en las primeras semanas de funcionamiento. Es decir, frente a los 1,1 millones de descargas y actualizaciones que la compañía utiliza para presumir del éxito de su nueva app, las operaciones de compra son todavía escasas. Renfe destaca que la aplicación también sirve para consultar horarios, trayectos y circulación en tiempo real, pero sus propios datos evidencian que descargar la aplicación no equivale a utilizarla para comprar billetes.