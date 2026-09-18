El recibo de la industria bajaría 3.000 millones eliminando sobrecostes regulatorios e impuestos eléctricos

La supresión de los servicios de ajuste y del Impuesto Especial de Electricidad (IEE) permitiría un ahorro agregado superior a los 3.000 millones de euros anuales para la industria. Fuentes del sector estiman que los servicios de ajuste representan actualmente alrededor de 1.500 millones de euros al año, mientras que el impuesto eléctrico añade una carga similar sobre el conjunto de los consumidores industriales.

El Impuesto Especial sobre la Electricidad, tras una rebaja temporal aplicada por el Gobierno a principios de 2026 (del 0,5%) dentro de las medidas iniciales por la crisis por el conflicto en Irán, volvió a su porcentaje habitual del 5,11% el pasado 1 de junio.

Las voces consultadas consideran que la eliminación o reducción de ambos conceptos tendría un impacto directo y permanente sobre los costes energéticos de las empresas.

Según cálculos del sector eléctrico facilitados a Europa Press, la relevancia de estas partidas ha aumentado en los últimos años, incrementándose los costes de los servicios de ajuste un 324% desde 2019, pasando de niveles inferiores a 5 euros por megavatio hora (MWh) a superar los 15 euros/MWh.

A este respecto, consideran que esta evolución ha convertido a España en uno de los mercados donde una parte creciente de la factura eléctrica depende de conceptos regulados, reduciendo el efecto positivo que aporta la elevada penetración renovable y la caída de los costes de generación

Propuestas de la gran industria

En esta línea de aligerar de cargas fiscales el recibo energético, la gran industria, a través de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, ya planteó antes del verano el Plan de Energía Eléctrica Asequible para la Industria Española, en el que proponía un paquete de cinco medidas estructurales para reducir el coste de la electricidad hasta en un 30% con el objetivo de «reforzar la competitividad» del sector y «frenar los procesos de deslocalización».

En un informe, elaborado por EY Consulting, advertía de que las tarifas industriales en España, excluyendo impuestos, había aumentado entre un 35% y un 60% desde 2019, lo que situaba al país en una desventaja significativa frente a socios europeos como Francia y Alemania.

Así, entre las medidas propuestas destaca la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y la ampliación de la bonificación del 85% del Impuesto Especial Eléctrico a toda la industria manufacturera vinculada a compromisos acreditables de eficiencia energética.

En el caso dle IVPPE, el Gobierno, dentro de las medidas estructurales aprobadas en junio por el conflicto en Oriente Proximo, aprobó su eliminación estructural progresiva, pasando del 7% actual al 5% a finales de 2026, al 3,5% en 2027 y su definitiva desaparición en 2028.

Además, la asociación defendía que los costes de restricciones técnicas del sistema eléctrico se integrasen en los peajes de acceso y que se consolide de forma permanente la reducción del 80% en los peajes de acceso para la industria con alto consumo eléctrico para facilitar inversiones en electrificación y descarbonización de procesos industriales.