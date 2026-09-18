El INE borra 3.200 millones del crecimiento real de 2025 y rebaja al 2,6% el PIB que el Gobierno situó en el 2,8%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha rebajado en dos décimas el crecimiento de la economía española durante 2025, desde el 2,8% que había calculado inicialmente hasta el 2,6%. La corrección equivale aproximadamente a 3.200 millones de euros menos de crecimiento real sobre el tamaño de la economía española y modifica uno de los principales datos utilizados durante los últimos meses por el Gobierno para defender la fortaleza de su política económica.

La revisión publicada este viernes reduce tanto la aportación de la demanda interna como la del sector exterior. La demanda nacional aporta ahora 3,4 puntos al crecimiento, frente a los 3,5 calculados anteriormente, mientras que la demanda exterior resta 0,8 puntos, una décima más que en la estimación previa.

Los aproximadamente 3.200 millones no representan una reducción del PIB nominal español, sino una forma de expresar en euros las dos décimas que desaparecen de la tasa de crecimiento real. De hecho, el INE eleva el nivel nominal del PIB de 2025 por las revisiones de precios y otros componentes. Lo que disminuye es el crecimiento en volumen, precisamente la referencia que utiliza el Gobierno para comparar la evolución de España con la de otras economías.

La corrección afecta directamente a una cifra que el Ejecutivo había incorporado a su discurso económico. Pedro Sánchez aseguró en marzo que España había crecido un 2,8% durante 2025 y utilizó ese resultado para defender que el país no sólo estaba creciendo más, sino también «mejor». El presidente habló entonces de los «sólidos cimientos» de la economía española.

El dato definitivo todavía no existe (2025 continúa siendo una estimación susceptible de posteriores revisiones), pero la fotografía disponible ahora es diferente: España creció un 2,6%, no el 2,8% utilizado hasta ahora por el Gobierno.

El baile del PIB: 2023 pierde y 2024 gana

La revisión permite además comprobar hasta qué punto pueden cambiar las primeras fotografías de la economía española cuando el INE incorpora información más completa.

El caso más significativo en sentido contrario es 2024. La primera estimación del INE situó el crecimiento de aquel ejercicio en el 3,2%. En septiembre de 2025, Estadística lo elevó tres décimas, hasta el 3,5%, y este viernes vuelve a aumentarlo otras dos, hasta el 3,7%.

En otras palabras, 2024 ha ganado medio punto de crecimiento respecto a la primera fotografía del INE. Aplicado aproximadamente al tamaño de la economía española, ese medio punto representa del orden de 7.500 millones de euros de crecimiento real adicional respecto a aquella primera estimación.

Distinto es el recorrido de 2023. En septiembre de 2024, el INE elevó el crecimiento de aquel año hasta el 2,7%. Un año después rectificó y lo dejó en el 2,5% tras incorporar estadísticas estructurales que todavía no estaban disponibles cuando realizó el cálculo anterior.

Ahora vuelve a quitarle otra décima y establece definitivamente el crecimiento de 2023 en el 2,4%. Es decir, frente al 2,7% que llegó a publicar el INE, han desaparecido tres décimas de crecimiento.

La sucesión resulta significativa: 2023 pasó del 2,7% al 2,4%; 2024 ha pasado del 3,2% inicial al 3,7%; y 2025 acaba de pasar del 2,8% al 2,6%.

Las revisiones forman parte del funcionamiento habitual de la Contabilidad Nacional y responden a la incorporación progresiva de fuentes estadísticas más completas. El propio INE explica que las primeras estimaciones utilizan indicadores coyunturales que posteriormente son sustituidos o complementados con información estructural.

Menos consumo en 2025

Más allá de las dos décimas del PIB, la revisión de 2025 modifica varios elementos sobre los que se había construido la interpretación de la fortaleza económica.

El gasto en consumo final creció un 2,9%, frente al 3,1% calculado anteriormente, mientras que el consumo de los hogares queda en el 3,1%, tres décimas menos.

La corrección de las exportaciones es todavía mayor. El INE calculaba anteriormente un incremento del 3,6%, pero ahora estima que las ventas españolas de bienes y servicios al exterior aumentaron únicamente un 2,6%. Las importaciones, por su parte, crecieron un 5,5%.

También empeora la productividad. Las horas trabajadas aumentaron un 2% durante 2025 y el PIB un 2,6%, de manera que la productividad por hora avanzó únicamente un 0,6%, una décima menos de lo estimado anteriormente.

Es precisamente uno de los elementos relevantes para valorar la composición del crecimiento: una parte importante del avance económico continúa asociada al aumento del empleo y de las horas trabajadas, aunque existe también una mejora positiva de productividad.

La revisión ofrece así una fotografía con dos caras. El INE mejora sustancialmente 2024, pero corrige a la baja 2023 y 2025. Y, en el caso del último ejercicio, rebaja precisamente el dato del 2,8% que el Gobierno había convertido durante meses en una de las cifras centrales de su discurso económico.

España sigue mostrando un crecimiento real del 2,6% en 2025, pero la economía produjo alrededor de 3.200 millones menos de crecimiento real del que sugería la anterior estimación y lo hizo con un avance menor del consumo, de las exportaciones y de la productividad.