Detenido un antiguo empleado por siete robos en balnearios de primera línea de la Playa de Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen español como presunto autor de siete delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, cometidos en distintos balnearios de primera línea de la Playa de Palma.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Robos de la Policía Nacional, se inició después de que varios establecimientos de la zona denunciaran asaltos en los que los autores habían utilizado la fuerza para acceder al interior. Los hechos se sucedieron entre el 19 de agosto y el 17 de septiembre.

Desde las primeras pesquisas, los investigadores sospecharon que los robos podían haber sido cometidos por una misma persona. Además, todo apuntaba a que el autor podía tener algún tipo de relación con los establecimientos, ya que parecía disponer de información sobre su distribución y sobre los lugares más adecuados para acceder a ellos.

Los primeros hechos se produjeron el 19 de agosto. En uno de los balnearios, el autor habría forzado la puerta principal mediante apalancamiento y habría sustraído dinero de la caja. En otro establecimiento intentó acceder al interior serrando el pestillo de la cerradura, aunque finalmente no consiguió entrar.

Los asaltos continuaron entre el 13 y el 14 de septiembre, cuando se produjeron otros dos robos. En ambos casos, el acceso se realizó por una puerta corredera trasera y posteriormente por una puerta interior, utilizando para ello la fuerza o una palanca. Una vez dentro, fueron sustraídos dinero y un teléfono móvil.

El 16 de septiembre se registró otro robo, en el que desaparecieron más de 20 botellas de diferentes bebidas alcohólicas. Al día siguiente, el 17 de septiembre, se produjeron otros dos asaltos en sendos balnearios, de los que fueron sustraídas un total de 12 botellas de licor.

Durante la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de que un antiguo empleado de algunos de los establecimientos afectados había estado merodeando por los locales y hablando con los trabajadores. Según las pesquisas, habría tratado de obtener información sobre los cambios de turno y los horarios de cierre.

Esta circunstancia despertó las sospechas de trabajadores y denunciantes. Los investigadores centraron entonces sus pesquisas en este antiguo empleado, que había trabajado en algunos de los balnearios que habían sido objeto de los robos. Las gestiones realizadas permitieron reunir diferentes pruebas e indicios que, según la Policía Nacional, lo relacionaban con los hechos investigados.

Con la investigación avanzada, los agentes del Grupo de Robos establecieron un operativo para localizar al sospechoso. Finalmente, consiguieron encontrarlo durante la mañana del 17 de septiembre y procedieron a su detención como presunto autor de siete robos con fuerza en establecimientos, uno de ellos en grado de tentativa.