Sin tapujos: el Govern de Prohens culpa al delegado del Gobierno del fuerte aumento de la criminalidad en Baleares

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha señalado abiertamente al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, como el máximo responsable del fuerte incremento de la criminalidad en el primer semestre del año en Baleares. «Su inacción, su falta de entendimiento con los sindicatos policiales y el déficit de mil agentes en las islas tienen estos datos como consecuencia», ha dicho.

La criminalidad ha subido un 7,9% en Baleares entre enero y junio de 2026, con aumentos destacados de los delitos sexuales (+15,2%), incluyendo agresiones sexuales con penetración (+24,6%) y otros delitos contra la libertad sexual (13,3%), según se desprende del Balance de Criminalidad que este jueves ha publicado el Ministerio del Interior.

El archipiélago suma a estas alturas 40.494 infracciones penales. La criminalidad convencional asciende un 11% y supera los 34.000 delitos, mientras que la cibercriminalidad se frena un -5,8% hasta los 6.435 ciberdelitos.

También se han incrementado respecto al año anterior en el archipiélago los robos con violencia e intimidación (716 con un incremento del 9,8%), los hurtos (11.802 y creciendo un 8,8%) y los robos de vehículos (752 con aumento del 17,3%).

Entre enero y junio, además, se han contabilizado cuatro homicidios dolosos y asesinatos consumados y 25 de estos delitos en grado de tentativa. Atendiendo a los datos desglosados por islas, Mallorca es la que registra un mayor número de infracciones penales en lo que va de año, 32.812, con un incremento del 10,4%.

Le sigue, aunque a una distancia considerable, Eivissa, donde se han producido 5.615 delitos (+0,4%). En Menorca han caído un -8,4% (1.736), mientras que en Formentera suben un 7,5% (331).

Entre los municipios más poblados, Palma suma 18.482 delitos (+9,6%). Por orden de población, Eivissa ha registrado 2.019 infracciones (+0,9%), Calvià 2.334 (+15,1%), Manacor 1.029 (+0,6%), Santa Eulària 1.068 (-2,7%), Marratxí 1.000 (+8,6%), Llucmajor 1.382 (+10,4%), Inca 725 (+16,7%), Sant Josep 1.239 (1%) y Sant Antoni 1.138 (-0,4%).

Costa ha evitado este viernes establecer una relación directa entre el aumento de la llegada de pateras a las costas de Baleares con el incremento de la criminalidad que constatan los balances del Ministerio del Interior, aunque ha señalado que «comprende» la preocupación ciudadana por esta cuestión.

«No seré yo el que haga una vinculación directa entre la llegada de pateras y el incremento de la criminalidad, pero es evidente que muchos ciudadanos sí que hacen esta relación, y por lo tanto nos preocupa», ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.