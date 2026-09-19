Delcy Rodríguez pide a la ONU que deje de investigar las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela

El régimen chavista de Venezuela ha solicitado a la misión de la ONU encargada de investigar las violaciones de los Derechos humanos en el país que deje de trabajar, alegando «mejoras». Este anuncio se realiza tras la publicación de un informe por parte del organismo internacional que denuncia que las estructuras de represión del Gobierno siguen «intactas».

Enzo Bitteto, ministro consejero de la Misión de Venezuela ante la ONU, en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, alegó que ha llegado el momento de avanzar hacia un cierre del organismo para «su perpetuación indefinida». Además, el dirigente venezolano aseguró que su Gobierno se reafirma en la petición: «Ese mecanismo, establecido y prorrogado sin el consentimiento ni la cooperación del Estado venezolano».

Bitteto denuncia que están preocupados en cuanto a la subjetividad, imparcialidad y no selectividad del trabajo de la misión de la ONU en Venezuela. Por otro lado, ha justificado que la situación en materia de Derechos Humanos bajo el mandato de Delcy Rodríguez ha mejorado, alegando la promulgación de la ley de amnistía y las excarcelaciones de algunos presos políticos.

Informe de la ONU en Venezuela

Recientemente, la Misión de la ONU ha denunciado que las instituciones bajo el régimen chavista continúan ejerciendo la represión y violaciones, alegando que están investigando 64 casos de torturas. Todo esto luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos el 3 de enero. Funcionarios del organismo internacional han señalado que tienen identificados a más de veinte agentes del Estado por ejecutar «varias violaciones» y aún continúan ocupando sus cargos.

Tras la toma de posesión de Delcy Rodríguez como presidenta interina el pasado cinco de enero, no hubo movimientos notables en los organismos de seguridad del Estado.

Casos de arbitrariedad

El pasado jueves en la ciudad de Barquisimento, fue detenido de forma arbitraria Javier Oropeza, ex alcalde de la localidad de Carora, apenas 48 horas después de haber regresado al país tras permanecer en el exilio durante años en España. Luego de salir de una entrevista en el diario local El Informador, el dirigente venezolano fue capturado por agentes del régimen y fue llevado a una comisaría de la Dirección de Inteligencia del Estado (DIE).

Por el momento no hay un reporte oficial de los motivos del despliegue policial, que llevó a la detención, ni se ha aclarado el estatus judicial del ex alcalde.