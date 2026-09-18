El Pentágono desclasifica nuevos archivos secretos sobre Ovnis con informes de pilotos y personal militar

Estados Unidos lo ha vuelto a hacer: ha desclasificado su sexto paquete de documentos relacionados con objetos voladores no identificados (ovnis) y fenómenos aéreos no identificados (fanis), todo esto en el marco de un proceso de desclasificación de archivos que inició a principios de mayo el presidente de EEUU, Donald Trump.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, ha confirmado la publicación de dichos documentos como parte del Sistema Presidencial de Divulgación e Informe de Encuentros con UAP. Los archivos desclasificados incluyen imágenes de sensores infrarrojos de aeronaves militares e informes de pilotos y personal militar sobre objetos aéreos y acuáticos con comportamientos o maniobras atípicas.

Parnell ha aprovechado también para destacar que el Departamento de Defensa y otras agencias trabajan activamente de cara a la próxima publicación de documentos sobre fenómenos aéreos no identificados; al mismo tiempo, ha facilitado el enlace a la página en la que están subidos los últimos archivos.

El 8 de mayo, Trump anunció el inicio de un proceso para sacar a la luz documentos sobre ovnis y fanis, así como cualquier información relacionada con la posibilidad de vida extraterrestre, ya que, como ha dejado escrito en la página oficial en la que se están publicando los archivos, esta es una información «altamente compleja y extremadamente interesante e importante».