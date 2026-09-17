Europa pone límites a las redes sociales: veto hasta los 13 años, una hora diaria hasta los 15 y prohibido el ‘scroll’ infinito

El primer paso para establecer un régimen europeo de acceso digital por edades ya es oficial. La Comisión Europea (CE) ha aprobado este jueves la Ley KIDS de la UE (ley europea para la protección de los menores en internet), que prohíbe a los menores de 13 años el acceso a redes sociales, fija en 15 años la edad mínima para abrir cuenta propia y obliga a las plataformas a demostrar que sus servicios son seguros para los menores de edad, en lugar de dejar que sean los padres quienes tengan que asumir toda la responsabilidad.

La propuesta legislativa se articula en cuatro ejes principales y plantea medidas concluyentes: el retraso del acceso a las redes sociales (prohibición hasta los 13 años, mini cuentas parentales de 13 a 15 siempre que estén supervisadas por los padres y con un uso máximo limitado a una hora diaria); incrementar la seguridad a través de un diseño menos adictivo (prohibición de scroll infinito, notificaciones nocturnas y chatbots de IA que generen dependencia emocional); verificación de edad, y ejecución con auditorías obligatorias y expedientes resueltos en 90 días.

Con esta reglamentación la Comisión se propone invertir la lógica actual: a partir del momento en que entre en vigor serán las plataformas las que tendrán que demostrar que sus servicios son apropiados para menores y seguros, en lugar de limitarse a reaccionar de manera más o menos tibia cuando aparezcan problemas o denuncias de asociaciones.

Retraso del acceso

Esta iniciativa responde a la preocupación demostrada por los ciudadanos europeos, que en una proporción de casi dos tercios según eurobarómetros que maneja la UE apoyan límites de edad al uso de redes sociales, y más del 70% se declaran preocupados por el ciberacoso y la explotación sexual en línea.

La Ley KIDS establece un enfoque gradual por edades. Comienza con el veto total de pantallas antes de los 3 años, continúa con el acceso a vídeos infantiles sólo por vía de una cuenta parental desde los 3 a los 13 años, y sigue con ‘minicuentas’ parentales de 13 a 15 y cuenta propia a partir de esa edad.

Más de 130 asociaciones y expertos (entre ellos 5Rights, Amnistía Internacional y Mental Health Europe) firmaron una carta dirigida a la presidenta Von der Leyen pidiendo regular de forma más estricta en lugar de prohibir, ya que consideraban que un veto trasladaría la responsabilidad a padres y menores y eximiría a las plataformas.

Es importante destacar que este reglamento se aplicará no sólo a las redes sociales como Instagram o TikTok, sino que también afecta a las plataformas de vídeo, videojuegos ‘online’, chatbots y compañeros de inteligencia artificial (IA), tiendas de aplicaciones y sistemas operativos. Quedan exentos los servicios educativos sin ánimo de lucro y aquellos que son operados por autoridades públicas. España y Holanda son los países que reclamaron con más insistencia que estas medidas se extendieran a videojuegos e IA.

Los chatbots de compañía de Inteligencia Artificial deberán tener desactivada por defecto la memoria conversacional persistente con menores y no podrán simular esas relaciones interpersonales que diversos estudios vienen demostrando que generan dependencia emocional en los adolescentes. La Comisión Europea considera que esa relación de dependencia que generan los compañeros virtuales influye de manera particularmente nociva sobre los niños y adolescentes.

Prohibido el ‘scroll’ infinito

Para acabar con los actuales mecanismos que han demostrado ser altamente adictivos, la UE impone obligaciones de seguridad en el diseño que eviten el contacto con desconocidos, la exposición a contenidos perjudiciales y otras funcionalidades que puedan aumentar los riesgos para menores.

Las obligaciones de seguridad se aplican a todos los menores de 18 años, prohíben el desplazamiento (scroll) infinito y definen las «horas nucleares de sueño» como al menos ocho horas consecutivas entre las 22.00 y las 08.00 del horario local, periodo en el que quedan prohibidos los envíos de notificaciones automáticas.

Además, los perfiles de menores deberán ser privados por defecto, con la geolocalización, la cámara y el micrófono desactivados, lo cual sólo podrá modificarse a partir de los 15 años con consentimiento explícito del menor. Quedará prohibido por defecto también el uso de retransmisiones en directo o livestreaming.

En los videojuegos, la norma prohíbe exponer a los menores a sistemas de recompensa variable, incluidos las cajas de botín o loot boxes, por su fuerte vinculación con conductas compulsivas y de tipo apuesta.

Verificación de edad sin recopilar datos

Además, las plataformas deberán comprobar la edad al crear una cuenta nueva mediante la solución de verificación de edad de la UE, que no retiene documentos de identidad ni datos biométricos. La auto declaración de edad no se considera, por sí sola, un método válido. Con esta medida la Unión Europea persigue que el proceso de comprobación de edad de un usuario no lleve ímplicito la recopilación indiscriminada de datos personales por parte de las plataformas.

En el caso de cuentas ya existentes bastarán con indicios razonables, como la fecha de creación de la cuenta, sin necesidad de una verificación retroactiva generalizada.

Para que esta propuesta de sistema progresivo por edades en el uso de las redes sociales pueda aplicarse ahora tiene que pasar por el proceso legislativo de la UE, con el Parlamento Europeo y los Estados miembros que negociarán el texto. Irlanda, que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo, planea priorizar las negociaciones, y al menos 17 Estados miembros preparan o debaten legislación nacional propia, incluida España, que se alinea con los países que exigen mayor protección. Antes de convertirse en ley se prevé una batalla legal que será larga, especialmente por su encaje con el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y el principio de minimización de datos