Tercer aniversario del 7 de octubre: todas las dudas que quedan por resolver de la mayor matanza de judíos desde el Holocausto

El 7 de octubre de 2023 amaneció en Israel con la festividad de Simjat Torá. Lo que debió ser un día de alegría se convirtió, en pocas horas, en el mayor asesinato de judíos desde el Holocausto. Miles de terroristas de Hamás, junto a miembros de la Yihad Islámica y otros grupos armados, con la participación de civiles gazatíes, lanzaron un ataque coordinado contra el sur de Israel.

Tras una lluvia de al menos 3.000 a 4.000 cohetes que saturaron las defensas, y abrieron más de cien brechas en la valla fronteriza con Gaza. Entonces, los terroristas entraron con motos, vehículos y parapentes en una caravana de terror y sangre. El atroz resultado: 1.200 personas asesinadas —800 civiles—, más de 250 secuestradas y miles de heridos.

Tres años después, la mayor parte de los rehenes han regresado, vivos o en ataúdes; líderes de Hamás han sido eliminados; gran parte de la infraestructura militar del grupo ha sido destruida. Pero el trauma persiste en las familias israelíes, en los supervivientes y en la sociedad; y muchas dudas sobre ese 7 de octubre les atormentan. El mundo ha aprendido, a un coste inmenso, que la barbarie deliberada exige claridad moral, que recordar los hechos tal como ocurrieron no es venganza: es el mínimo de dignidad que se debe a las víctimas. Olvidar o relativizar sería conceder a los terroristas una victoria póstuma.

Tres años después de la matanza, muchas de las atrocidades están documentadas con claridad, según han revelado diarios como The Jerusalem Post y asociaciones como ACOM: víctimas, secuestros, violencia sexual en varios lugares y el carácter deliberado del ataque contra población civil. Sin embargo, persisten serios interrogantes que impiden un cierre completo del pasado, sobre todo para las familias de las víctimas.

Actores externos

La primera gran duda gira en torno al grado exacto de planificación y la participación de actores externos. ¿Hasta qué punto Irán, Hezbolá u otros aliados de Hamás conocían o facilitaron los detalles del ataque? Aunque se sabe que Hamás recibió apoyo iraní a largo plazo, la magnitud de la coordinación operativa inmediata sigue sin estar clara.

También está abierta la cuestión de cuántos de los aproximadamente 6.000 infiltrados eran combatientes de las fuerzas Nukhba de Hamás y cuántos civiles gazatíes que se unieron de forma espontánea u organizada.

Interrogantes judiciales

En el ámbito de la justicia, las interrogantes son igualmente graves. Aunque miles de terroristas han sido abatidos y cientos detenidos, los procesos judiciales contra los responsables directos avanzan con lentitud. Tres años después, aún no se han celebrado juicios públicos significativos contra los terroristas vivos: las familias exigen no sólo castigo, sino la verdad forense completa sobre cada víctima: causas exactas de muerte, identificación definitiva de restos y esclarecimiento de los actos de tortura, mutilación y violencia sexual. El retraso en la entrega de cuerpos por parte de Hamás está detrás de muchos de esos retrasos.

Cautiverios y escudos humanos

Respecto a los rehenes, aunque los vivos fueron liberados y los restos de la mayoría recuperados (el último cuerpo conocido se devolvió a principios de 2026), quedan preguntas sobre las condiciones exactas de cautiverio, las causas de muerte de quienes fallecieron en Gaza y el grado de conocimiento o complicidad de la población civil gazatí en el ocultamiento de los secuestrados.

También permanece la cuestión de cómo Hamás utilizó sistemáticamente a los rehenes como escudos humanos y herramienta de propaganda.

Atrocidades relativizadas

Más allá de Israel, el resto del planeta ha de responder también a dudas morales y políticas. Por ejemplo, por qué sectores significativos de la opinión pública occidental han relativizado las atrocidades documentadas, especialmente la violencia sexual, o qué fallos en organismos internacionales permitieron que el relato de la resistencia gazatí eclipsara los crímenes de guerra cometidos el 7 de octubre.

Finalmente, medios israelíes como Times of Israel y analistas destacan otra duda, quizás más filosófica: ¿se han extraído realmente las lecciones necesarias para que algo similar no vuelva a ocurrir? Informes recientes de familias y soldados advierten de patrones preocupantes de «reconstrucción de capacidades» por parte de Hamás…