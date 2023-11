Algunos de los rehenes que han permanecido secuestrados por Hamás en Gaza desde el pasado 7 de octubre, fecha de la matanza en kibutzs de Israel y el festival de música han desvelado un hecho insólito: aseguran que el líder de Hamás, Yahya Sinwar, el enemigo número uno de Israel, visitó al menos un día los túneles de los terroristas de Hamás en Gaza. Allí, en perfecto hebreo, les garantizó: «Nos os va a pasar nada». Los servicios de Inteligencia de Israel lo consideran el cerebro de los atentados del 7 de octubre en el país hebreo.

Ha sido uno de los rehenes liberados quien ha revelado que Yahya Sinwar, el líder de Hamás en la Franja de Gaza, les visitó y habló con ellos para asegurarles que eran «los más protegidos».

«Hola, soy Yahya Sinwar, vosotros sois los más protegidos aquí. No os pasará nada», llegó a decir el líder de Hamás en Gaza, según el testimonio del rehén recogido por la cadena de noticias israelí Canal 12.

El rehén liberado aseguró que Sinwar se presentó ante los judíos secuestrados que se encontraban en uno de los numerosos túneles de la milicia bajo el territorio gazatí, y se dirigió a ellos en «excelente hebreo».

Desde el inicio de la tregua entre Israel y Hamás, ya han sido entregados al menos 61 rehenes israelíes y otros 20 ciudadanos extranjeros, que se encontraban en manos de los terroristas de Hamás, mientras que Israel ha liberado a 150 palestinos.

Hamas is a violent and radical terrorist organization responsible for raping, kidnapping and murdering over a thousand innocent Israelis.

They are also responsible for grave human rights abuses against Palestinians in Gaza.

The face of evil behind Hamas’ terror?

Yahya Sinwar.… pic.twitter.com/T9A1Gorkos

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) November 28, 2023