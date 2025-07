¿Cuándo es el EuroBasket 2025? Todas las fechas y los partidos de España

La magia del baloncesto ya ha llegado. Ahora sí, el Europeo de baloncesto dará su pistoletazo de salida y arrancará una nueva edición del denominado EuroBasket 2025, que iniciará este próximo domingo 27 de agosto y finalizará el 14 de septiembre con la gran final de la competición. Un torneo donde la selección española, liderada por un Sergio Scariolo que dirá adiós al banquillo tras el campeonato, buscará repetir el título conquistado en el pasado año 2023.

Hace unos meses, se pudo conocer los equipos que lucharán por el ansiado trofeo y sus respectivos grupos donde recalaron para intentar avanzar rondas en el campeonato de Europa. España, por su parte, quedó encuadrado en el grupo C y se medirá en la fase regular a Chipre, Italia, Georgia, Grecia y Bosnia.

Grupo A (Riga): Portugal, Estonia, Letonia, Turquía. Serbia y República Checa

Grupo B (Tampere): Alemania, Finlandia, Gran Bretaña, Lituania, Suecia y Montenegro

Grupo C (Limasol): Chipre, Italia, Georgia, España, Grecia y Bosnia

Grupo D (Katowice): Islandia, Francia, Estonia, Polonia, Bélgica e Israel

The stage is set. See you in #EuroBasket 2025?

📅 August 27 – September 14, 2025 pic.twitter.com/Oda61GPqoW

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) March 27, 2025