Mosab Hassan Yousef es hijo de un fundador de Hamás, el jeque Sheikh Hassan Yousef y ha pedido a Israel que establezca un límite de tiempo para que el grupo terrorista libere a los rehenes que aún tiene secuestrados en los túneles de Gaza; pero reclama al Gobierno de Netanyahu que, si no es así, mate a los líderes de Hamás, incluido su propio padre.

«Hamás ha estado librando una guerra psicológica contra la humanidad… Quieren liberar a miles de asesinos en masa a las calles a cambio de los rehenes israelíes. Israel no puede permitírselo, pero tampoco la humanidad puede permitírselo, porque la liberación de asesinos en masa significa la muerte de muchas otras personas inocentes», afirma Mosab Hassan Yousef en un extenso vídeo de 1o minutos que ha colgado en sus redes sociales.

Mosab Hassan Yousef le dice a Israel que «no debe hacer concesiones». El hijo del cofundador de Hamás, añade: «Entiendo que Israel tuvo que hacer concesiones en las últimas dos semanas para liberar a niños, mujeres, ancianos y civiles indefensos», pero dice que los rehenes restantes, especialmente los soldados, y los varones civiles que no pudieron defenderse en los ataques a los kibutzs del 7 de octubre «deben ser tratados como prisioneros de guerra». Israel debe pasar de pensar en una misión de rescate de rehenes para considerar «una ofensiva que se centre en erradicar a Hamás», según recoge el Jerusalem Post.

Mosab Hassan Yousef, hijo de un fundador de Hamás, ha advertido también de que Hamás intentará prolongar las negociaciones indefinidamente para evitar el fin del alto el fuego. Señala a los miembros de Hamás en prisiones israelíes y sostiene que «Israel debe saber usarlos. Ahora Israel necesita utilizar a los salvajes de Hamás en prisión para presionar a los líderes de Hamás en todas partes para que liberen a los rehenes».

Muy contundente contra Hamás añade que «Israel no puede continuar así. Prisioneros como Ibrahim Hamed y Abdullah Barghouti deben ser sentenciados a muerte. Hamás debe tener un plazo –un mes, dos o seis meses– para devolver a los rehenes y, si no los devuelve, Israel debe ejecutar en prisión a los principales líderes de Hamás, especialmente a los asesinos en masa», aconsejó Yousef.

After the successful release of the most vulnerable group of hostages, Israel must give Hamas a timeframe to release the remaining hostages. If they fail Israel must execute Hamas mass murderers in Israeli prisons. No exception, Sheik Hassan Yousef is included. pic.twitter.com/xpeVKHuLX4

