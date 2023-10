Es el hijo traidor del fundador de Hamás, Hassan Yousef, líder del grupo terrorista de Hamás, Mosab Hassan Yousef, el cual ha ofrecido estos días la imagen real de los terroristas que desde 2007 administran el territorio palestino de Gaza tras la masacre contra Israel:»Usan al pueblo palestino como escudos humanos». «Hamás no es un movimiento nacional. Hamás es un movimiento religioso con el objetivo de establecer un estado islámico», ha indicado el hijo del fundador de Hamás, que estuvo trabajando durante años para el Mossad de Israel tras comprobar las atrocidades que ha hecho el grupo terrorista de su padre sobre la población palestina.

«No les importa el nacionalismo, incluso están en contra del nacionalismo. Ellos están utilizando la causa palestina sólo para cumplir sus objetivos, los objetivos a largo plazo, que es transformar Oriente Medio y el mundo en un estado islámico. Ésta es la agenda de Hamás, la cual no ocultan», ha indicado el hijo del fundador de Hamás, grupo terrorista que rivaliza con Fatah, partido del actual líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.

«Hamás sirve a agendas extranjeras, estamos hablando de Irán y hablamos de Rusia últimamente. Hamás sirve a esas partes e Irán les paga cerca de 1.000 millones de dólares anualmente», ha indicado el hijo del fundador de Hamás, cuyo objetivo es destruir Israel.

En este sentido, ha reconocido en declaraciones a la cadena Fox en Estados Unidos que «Irán es el maestro real en este panorama. Hamás no sirve al pueblo palestino, Hamás sirve a Irán. Mienten sobre el movimiento nacional y que les importa el pueblo palestino. Utilizan a los palestinos como escudos humanos. Necesitamos liberar a los palestinos de Hamás».

En la misma línea, el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha reconocido este ataque de Hamás responde al intento de boicotear por parte de Irán los esfuerzos de Washington de normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudí, rival de Irán en la región.

«Una de las razones por las que actuaron como lo hicieron, por las que Hamás atacó Israel, porque sabían que yo estaba a punto de sentarme con los saudíes», ha explicado Biden durante una cena de recaudación de fondos en Washington el viernes por la noche sobre la masacre de Hamás del 7 de octubre.

Tras dos semanas de respuesta de Israel a Hamás en la Operación Espadas de Hierro, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha prometido terminar con Hamás, en una operación con distintas fases, según han presentado los mandos militares de Israel ante el Parlamento.

