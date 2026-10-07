El Almeria castiga a Álex Sola tras su accidente de tráfico: apartado y con un expediente disciplinario

El Almería ha respondido al accidente de tráfico de Álex Sola. El jugador tuvo un gran susto mientras celebraba la victoria ante el Burgos de madrugada. El extremo derecho estrelló brutalmente su coche contra dos vehículos estacionados y dio positivo en alcohol. El club ha tomado cartas en el asunto y ha apartado al futbolista de la dinámica del primer equipo. El conjunto andaluz confirma que la sanción no se centrará únicamente aspecto económico.

La responsabilidad al volante va mucho más allá del fútbol. El de San Sebastián cometió una gran imprudencia al ponerse a conducir en su estado y se encuentra a la espera de juicio. El conjunto andaluz quiere zanjar este asunto y no serán tibios a la hora de imponer el castigo correspondiente, aunque por el momento están tratando de solucionar el problema a nivel interno.

El comunicado del Almería servirá para salir de dudas, pero el club está siendo paciente por el momento. Sin embargo, se espera que las consecuencias sean tanto económicas como deportivas. Los antecedentes no son los mejores para el interés del futbolista, Aridane también tuvo un suceso muy similar cuando militaba en el equipo en diciembre de 2025. En aquella ocasión, el central terminó saliendo en el mercado de invierno y actualmente juega en el CD Atlético Paso, en Segunda RFEF.

Las decisiones extradeportivas pueden determinar una carrera. Sola tendrá que reponerse a un punto de inflexión en su vida. Esta temporada no estaba teniendo una gran presencia en el once, con 95 minutos disputados. Después de su accidente de coche será mucho más complicado que vuelca a vestirse de corto bajo las órdenes de Xavier García Pimienta.

El Almería sigue con el ascenso en mente

El conjunto andaluz no quiere que la polémica fuera de los terrenos de juego les penalice a nivel deportivo. El club se enfrentará al Leganés este domingo 11 de octubre a las 16:15. Actualmente se encuentran terceros en la tabla de clasificación, con seis victorias, dos derrotas y ningún empate.