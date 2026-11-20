Enorme susto en la última jornada de test de Fórmula E en Madrid. Un coche ha explotado repentinamente en mitad de la sesión de tarde de este viernes y ha hecho saltar todas las alarmas en el Jarama. El monoplaza ha ardido por completo y la preocupación por el estado de salud del piloto a bordo era máxima. Por suerte, Taylor Barnard fue evacuado rápidamente y salió ileso, mientras que el Porsche del equipo Fusion quedó totalmente calcinado.

Los periodistas desplazados al Jarama fueron quienes informaron de este suceso que ha supuesto un gran sobresalto para la categoría eléctrica, que desde el lunes al viernes de esta semana ha desarrollado sus pruebas de pretemporada en el circuito madrileño. De hecho, Madrid vuelve a ser sede del calendario de la Fórmula E y el próximo año albergará dos carreras los días 26 y 27 de junio de 2027.

🚨 Última hora de sesión de test y la bola de humo en el Jarama es inmensa. Humo muy negro. Varios camiones de bomberos y equipo médico se han acercado al coche del que sale el humo, cerca de Bugatti. Fotógrafos cerca hablan de una explosión cercana. Piloto está OK y coche apagado, me confirma una persona de seguridad. Desconocemos su identidad pero buen susto. — Jorge Peiró (@JPEIR0) November 20, 2026

El incidente, según Marca, ocurrió alrededor de las 16:10 horas en la zona de las curvas 9 y 10, cuando una gran humareda se expandió a lo largo y ancho del circuito del Jarama. El motivo era la explosión de la batería del monoplaza en el que iba a bordo el británico Barnard, que fue el primero en alertarse de lo que ocurría y salió a pie del vehículo antes de que estallase para dirigirse al garaje de Porsche. La sesión quedó inminentemente suspendida y la Fórmula E se despedía así de Madrid hasta mediados de 2027.