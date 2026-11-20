El pádel está ante una de las noticias más sorprendentes de su historia. El 20×10 siempre ha estado caracterizado por la competición en pareja, aunque las pistas individuales se han popularizado notablemente en los clubs. El Red Bull Padel Cross quiere llevar esta modalidad a la élite y se acaba de convertir en el primer torneo de la historia de enfrentamientos 1 Vs 1 a nivel profesional. Ale Galán y Juan Lebron encabezan el cartel. El evento se disputará en el Madrid Arena el próximo 13 de febrero de 2027.

La capital de España está de enhorabuena, ya que podrán albergar una competición única. Además de los integrantes de la mítica pareja que fue la número 1 del mundo hasta 2023, estarán presentes Paquito Navarro, Mike Yanguas, Franco Stupaczuk y Leo Augsburger, todos jugadores dentro del top 15 del ranking FIP.

Esta modalidad es muy interesante al máximo nivel, ya que el pádel es un deporte que se concibe en función de la colocación de la pareja. En las pistas individuales, los remates son más complejos de defender al no contar con el apoyo del compañero, especialmente en remates X3 o posibles fintas.

El posible cruce entre Ale Galán y Juan Lebrón es uno de los mayores reclamos para el público. La relación entre ambos sigue sin mejorar y siempre que se cruzan la tensión y la rivalidad son protagonistas. Este torneo supone la primera oportunidad para ver un choque oficial entre ambos de manera individual.

Cómo comprar entradas y donde ver Red Bull Padel Cross de Madrid

El Red Bull Padel Cross se celebrará el 13 de Febrero de 2027 en el Madrid Arena. Las entradas ya están disponibles en la web oficial de venta desde 25,30 euros. El evento podrá seguirse en directo de manera gratuita desde a través de Red Bull TV, exactamente igual que en los torneos de Premier Padel.