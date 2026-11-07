España vuelve a dominar a Argentina y se proclama pentacampeona del mundo de pádel

España vuelve a ser la campeona del mundo; esta vez, en pádel logró su quinto Mundial después de ganar a Argentina por 2 victorias a 1 en la final del torneo jugado en Doha. El equipo español une este título a los logrados en 1998, 2008, 2010 y 2021 tras superar a la selección más laureada de la historia con doce coronas las dos últimas consecutivas. Los dos equipos han jugado todas las finales mundialistas, menos las de 2006 y 2012, en las que Argentina batió a Brasil.

La final de este sábado empezó con la remontada de los españoles Aimar Goñi y Juan Lebrón ante Martín di Nenno y Leo Augsburger para adelantar a España 1-0 con un marcador de 5-7, 7-5 y 6-2 en dos horas de dura e igualada pelea.

En el segundo duelo, Argentina igualó el marcador 1-1 gracias a Agustín Tapia y Federico Chingotto, que pasaron por encima de Paquito Navarro y Jon Sanz con un rotundo 6-1 y 6-2 en 55 minutos.

Todo se decidió en el tercer y último partido, en el que Arturo Coello y Jorge ‘Coki’ Nieto asumieron la responsabilidad y ganaron por 6-3 y 6-2 en una hora y veinte minutos a Gonzalo Alfonso y Tino Libaak para sellar el quinto título mundial para España.

Las chicas también se llevan el oro

La pareja formada por Ariana Sánchez y Andrea Ustero se llevó el primer duelo del día y, en el segundo, Paula Josemaría y Gemma Triay vencieron a la pareja argentina y conquistaron el oro para el combinado español.

Golpeó primero España en la final en el primer encuentro disputado entre Ariana Sánchez y Andrea Ustero contra las argentinas Aranzazu Osoro y Martina Fassio, en el que se impusieron por un doble 6-3 en la pista del complejo internacional de tenis y squash Khalifa de la capital catarí.

En el segundo set, las sudamericanas dieron un paso al frente al tomar ventaja con el 3-2, provocando el momento más delicado del encuentro de la pareja española. Sin embargo, la veteranía de ‘Magic’ Ariana Sánchez y su compañera Andrea Ustero salvaron el punto de ‘break’ y le dieron la vuelta para llevarse el primer partido. El segundo de la final dejó el enfrentamiento entre las dos número uno del ‘ranking’ mundial, la española Gemma Triay y la argentina Delfina Brea.

Paula Josemaría y Triay pasaron por encima en la primera manga 6-2, pero Claudia Jensen y Brea, apremiadas con la presión, forzaron el tercer set en el ‘tie-break’. En un emocionante tercer set, las españolas solventaron el partido por 6-2, 6-7 y 6-3. De esta forma, la selección española conquistó el oro en Doha y volvió a lo más alto del pádel femenino mundial.