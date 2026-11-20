El pádel sigue ganando aficionados en España y cada vez son más las personas que buscan una buena pala para mejorar su rendimiento en la pista. Elegir el modelo adecuado no siempre es sencillo, especialmente cuando se busca un producto de calidad sin tener que realizar un desembolso demasiado elevado. Por eso, las ofertas de algunas de las marcas más reconocidas del sector pueden convertirse en una buena oportunidad. Es el caso de una de las palas de Nox, diseñada junto a un jugador profesional, que ahora se puede encontrar en Amazon con un descuento del 56%.

Se trata de la Nox EA10 Ventus Hybrid 12K Xtrem by Edu Alonso 2026, una pala que tiene un precio recomendado de 339,95 euros, pero que actualmente aparece rebajada a 148,95 euros en Amazon, lo que supone un ahorro de 191 euros, prácticamente 200€. Una diferencia importante para los que llevan tiempo pensando en renovar su equipamiento de pádel o quieren dar el salto a una pala de una gama superior.

Uno de sus principales atractivos es que se trata del modelo desarrollado junto a Edu Alonso, uno de los jugadores españoles destacados del circuito profesional. El valenciano cuenta con su propia pala dentro de la colección Luxury 2026 de Nox, una marca que se ha convertido en una de las referencias del mercado gracias a sus modelos utilizados por algunos de los nombres más conocidos del pádel.

Gran rebaja en Amazon

En cuanto a sus características, la EA10 Ventus Hybrid apuesta por un formato de lágrima y un planteamiento polivalente. Esto significa que está diseñada para ofrecer un equilibrio entre potencia y control, sin centrarse exclusivamente en uno de estos dos aspectos. Es una característica interesante para jugadores que buscan adaptarse a diferentes situaciones durante un partido, tanto en acciones defensivas como cuando llega el momento de acelerar el juego y buscar el punto.

La construcción también es uno de sus puntos destacados. Incorpora fibra de carbono 12K Xtrem en las caras, un marco de carbono y un núcleo multicapa MLD Black EVA. Esta combinación busca proporcionar una respuesta firme y equilibrada en el golpeo. Además, su superficie Dual Spin combina una textura 3D con un acabado arenado para facilitar la generación de efectos en los golpes. La pala tiene un peso aproximado de entre 360 y 375 gramos y un perfil de 38 milímetros. También incorpora tecnologías como Pulse System, orientada a reducir las vibraciones que llegan a la mano, y Custom Grip, que busca mejorar el agarre y la comodidad durante el juego. A esto se suma el sistema SmartStrap, que permite cambiar el cordón de seguridad de forma sencilla.

Eso sí, conviene tener en cuenta que es una pala catalogada para jugadores de nivel profesional y con un tacto intermedio-duro. Por tanto, puede resultar especialmente interesante para los que ya tienen experiencia en la pista y buscan una herramienta polivalente con buenas prestaciones, aunque quizá no sea la opción más adecuada para alguien que acaba de empezar. Y pasar de 339,95 a 148,95 euros convierte esta Nox firmada por Edu Alonso en una oferta a tener muy en cuenta si estabas buscando una pala de pádel de gama alta.