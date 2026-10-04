Un jugador del Almería estampa su coche contra otros vehículos y da positivo en el control de alcoholemia

Álex Sola, futbolista del Almería, ha sufrido un buen susto celebrando la victoria ante el Burgos de madrugada. El jugador tuvo un accidente tras chocar brutalmente su coche contra otros vehículos estacionados y dio positivo en alcohol después de que tuviera que venir la Policía tras la llamada de varios testigos que denunciaron el suceso. Unos hechos que hicieron recordar a lo ocurrido el año pasado cuando detuvieron a Aridane por los mismos hechos.

Todo ocurrió a altas horas de la noche en la Avenida de Montserrat cuando Sola salía de celebrar el triunfo de liga ante el Burgos (2-1). A pesar de que Sola no disputó ningún minuto y se quedó todo el día en el banquillo, el vasco impactó su coche de lujo contra otros coches que estaban aparcados en la misma calle. Un impacto tan fuerte que acabaron casi dobladas las ruedas del eje delantero.

Varios testigos vieron los hechos y llamaron a la Policía para que le realizaran el test a Álex Sola y finalmente dio positivo en alcohol, según Diario de Almería. Eso derivó en que los agentes abrieran un atestado por alcoholemia y, aunque se desconoce si hubo detención, sí se produjo una inmovilización de su coche y afronta una multa económica y la retirada de puntos del carnet de conducir por infracción grave. Pero dichos hechos no suenan a nuevo en el Almería.

En diciembre de 2025, la Policía detuvo a Aridane cuando aún jugaba en el Almería (actualmente está en Segunda RFEF) después de que también chocase con vehículos estacionados y luego en el acceso a su domicilio, dando positivo en alcohol. Su caso fue aún más grave, ya que fue arrestado en comisaría y quedó en libertad con citación para un juicio rápido. Álex Sola, de 27 años, firmó el año pasado por el Almería después de quedar como agente libre con el Granada. Un suceso que habrá que ver si el club toma acciones en consecuencia después de manchar su reputación de una de las formas más dañinas para un jugador profesional.