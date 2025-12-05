La Policía detiene a Aridane tras chocar contra tres coches aparcados y dar positivo por alcohol

Aridane Hernández, futbolista del UD Almería, ha sido detenido en la madrugada de este viernes por la Policía después de dar positivo en alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico y darse a la fuga escondiéndose en su domicilio después de provocar daños en las inmediaciones, incluido su propio vehículo de alta gama.

El suceso ocurrió en torno a las 3.30 horas de la noche en el barrio de la Vega de Acá cuando el defensa colisionó con tres vehículos estacionados en el camino entre el pub en el que se ubicaba y su edificio residencial. Aridane abandonó la vía pública tras el accidente y se dispuso a aparcar su coche al parking privado de la urbanización. Sin embargo, los testigos y las cámaras de seguridad fueron la clave para que la policía procediera a su arresto.

Después de unas horas testificando en la comisaría, el jugador quedó en libertad con una citación para un juicio rápido, lo que no le ha impedido entrenar en la mañana de este viernes junto con sus compañeros, que preparan el partido del sábado en Andorra, de la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion.

El siniestro protagonizado por el jugador del equipo rojiblanco ha sido el más destacado de una accidentada noche en la capital almeriense, donde los agentes han tenido que intervenir en tres accidentes distintos que se han saldado con tres conductores investigados por delitos contra la seguridad vial al superar la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado.

Aridane, en lo que se refiere a lo deportivo, tampoco está teniendo mucha suerte. A mediados de septiembre firmó como agente libre tras terminar contrato con el Rayo Vallecano y firmó con el Almería en busca de oportunidades. Sin embargo, su rol en el equipo es residual. Tan solo ha jugado dos partidos en Segunda División y los dos primeros partidos completos de Copa del Rey.