Tragedia en Málaga: muere el portero Daniel Muresan a los 18 años

La provincia de Málaga vuelve a estar de luto, especialmente el municipio de Monda y el mundo del fútbol. Daniel Sorín Muresan, portero de 18 años que había jugado en varios equipos más de la provincia, ha fallecido trágicamente en un accidente tras ser embestido por un coche cuando circulaba con su motocicleta. El trágico accidente fue en Coín y ha sido detenido el conductor del vehículo, que dio positivo en cannabis.

El suceso ha dado lugar a la apertura de una investigación por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El joven se dirigía en moto a Coín, donde vivía su pareja y estudiaba, cuando se produjo el accidente a la altura del kilómetro 12 de la A-355. Los servicios sanitarios no pudieron hacer más que confirmar el fallecimiento de Daniel Muresan, a quien definen en su pueblo como «un chico modelo». La noticia ha consternado por completo a Monda, donde su familia es muy conocida y muy querida.

Durante su corta pero intensa trayectoria en el mundo del fútbol, Daniel formó parte de varios equipos de la provincia, entre ellos el CD Puerto Malagueño, el Mortadelo, el Coín y el CD Cártama, clubes que han expresado públicamente su apoyo a la familia y sus seres queridos tras conocerse la trágica noticia.



Luto por Daniel Muresan en Málaga

«Hoy es un día triste para la familia portuista, por el fallecimiento de Daniel Sorín Muresan, ex jugador del Puerto Malagueño, a los 18 años, en un accidente de tráfico. Desde CD Puerto Malagueño Ciudad Jardín G.I. le damos nuestro mas sentido pésame a la familia y a todos sus seres queridos. D.E.P», escribió el Puerto Malagueño.

«Un día más estamos consternados por otra pérdida en el mundo del fútbol, ya que Daniel ha fallecido en un accidente de tráfico con tan solo 18 años en la tarde de ayer lunes. Daniel jugó en varios equipos de la provincia, como Puerto Malagueño, Mortadelo y Coín, entre otros. Desde el Club Deportivo Cártama le damos el pésame a toda la familia, así como a sus amigos y equipos donde militó», publicó el Cártama.

El siniestro que acabó con su vida sigue siendo investigado por la Guardia Civil, pues un vehículo colisionó contra su motocicleta tras invadir el sentido contrario. El conductor, de nacionalidad extranjera, se dio a la fuga tras el impacto, dejando a la víctima sin vida en el asfalto. Posteriormente, el presunto responsable se entregó voluntariamente en el cuartel de Coín, donde dio positivo en la prueba de detección de drogas que se le practicó. Los efectivos investigaban si disponer de un permiso de conducir válido en España. Asimismo, continúan recabando pruebas para esclarecer por completo las circunstancias del accidente.