Muere Jairo Corbacho, futbolista malagueño de 20 años: «No hay derecho…»

Luto en el mundo del fútbol, especialmente en la provincia de Málaga. Jairo Corbacho Bornao, un futbolista de 20 años que había jugado en varios equipos malagueño, ha fallecido este fin de semana. Su triste pérdida ha provocado un gran dolor entre varios clubes de la zona, como el Vázquez Cultural o La Cala Mijas. La Real Federación Andaluza de Fútbol ha anunciado la trágica noticia a través de sus redes sociales dando el pésame a la familia y sus allegados.

«Desde la RFAF estamos consternados con el fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao, joven jugador que militó en varias clubes de la provincia. Hijo de la presidenta del CD Torreón Cala de Mijas Femenino, Miriam Bornao. Ánimo a ella, a toda la familia y amigos», fue el mensaje que compartió la RFAF a través de sus canales oficiales junto a una foto del joven jugador.

Luto por Jairo Corbacho

Ana Mata, alcaldesa de Mijas, su pueblo natal, también ha compartido su pésame a la familia en sus redes sociales: «No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan grande. No hay derecho a que algo así le ocurra a un chico tan joven, tan lleno de vida y de futuro. En momentos como este, todo consuelo parece imposible. Solo quiero trasladaros mi más sentido y sincero pésame. Estoy con vosotros de corazón, y aquí me tenéis para lo que necesitéis, hoy y siempre».

El suceso ha provocado reacciones en toda la provincia de Málaga. Clubes como el Candor CD, CD Compadres, el Atlético Portada Alta o el Pablo Picasso han mostrado sus condolencias en las redes sociales. Este último, en concreto, ha mandado unas bellas palabras de apoyo a Miriam Bornao: «Os damos mucha fuerza, son momentos muy duros… pero sabemos que tú eres fuerte, eres una guerrera, deseamos verte por los campos de fútbol con esa sonrisa y esas ganas por este deporte que te caracteriza».

También se ha pronunciado el Málaga, mostrando su pesar: «El Málaga CF lamenta profundamente el fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao, y traslada su más sentido pésame y todo su apoyo a la familia, amigos y seres queridos en estos duros momentos. Descanse en paz».