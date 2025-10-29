Muere trágicamente un jugador de fútbol sala tras clavarse un cristal en el abdomen en una librería

El fútbol sala está de luto. Conmoción total tras conocerse la trágica muerte de Ernest Queralt Besora, más conocido como Nestu, capitán del Tecnovit Alforja Fútbol Sala que sufrió un extraño accidente en una librería. El joven deportista murió con 38 años tras sufrir una herida mortal en el abdomen con un cristal del escaparate del establecimiento situado en la calle Galera de Reus (Tarragona), tal y como informaron varios medios locales.

Los Mossos d’Esquadra confirmó después que la víctima habría chocado contra uno de los aparadores de la librería y se clavó uno de los cristales en el abdomen, dejándolo gravemente herido e inconsciente. Los servicios de emergencia trasladaron al hombre al Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde, lamentablemente, falleció pocas horas después del trágico y extraño accidente.

Comunicado del Tecnovit Alforja FS por Nestu

El club en el que jugaba, el Tecnovit Alforja Fútbol Sala, confirmó la triste noticia poco después a través de sus canales oficiales con un emotivo y desgarrador comunicado: «Lamentamos comunicar que nos dejó Ernest, nuestro Nestu. No tenemos palabras para describir lo que sentimos hoy y el vacío que deja entre todos. Fundador, jugador, entrenador, coordinador, capitán, pero sobre todo aficionado a este escudo, a este pueblo ya estos colores».

«Seguiremos inculcando a nuestros jugadores y jugadoras tus valores, entrega, dedicación, compromiso, compañerismo, competitividad… ya través de ellos mantendremos vivo tu recuerdo y legado, que como tú será eterno. Siempre tuyos, descansa en paz amigo. Te amamos», finaliza el texto publicado por el club, que suspendió todos sus partidos del pasado fin de semana.

Por su parte, la Federación Catalana de Fútbol también emitió un comunicado de pésame: «La Federación Catalana de Fútbol expresa su más sentido pésame a la familia y amigos del capitán y jugador del primer equipo del Tecnovit Alforja FS, Ernest Queralt Besora quien nos ha dejado a los 38 años. La FCF quiere trasladar su más sincero cariño hacia las personas más cercanas al jugador así como a todos los miembros del Tecnovit Alforja FS».