El fútbol brasileño está de luto por la muerte de Antony Ylano, delantero de 20 años Perdió la vida tras chocar con su motocicleta contra una vaca en una carretera Regresaba de una reunión familiar: el vídeo de la trágica muerte se ha hecho viral

El fútbol brasileño está de luto por la muerte de Antony Ylano, delantero de 20 años que militaba en el Piauí Esporte Clube y que perdió la vida tras chocar con su motocicleta contra una vaca en una carretera del estado de Piauí, Brasil. El accidente ocurrió a las 3:15 de la mañana del lunes, cuando el jugador regresaba de una reunión familiar celebrada en el municipio de Altos.

Según información ratificada por la Policía Federal de Carreteras (PRF) y tal y como se aprecia en el vídeo, que se ha hecho viral en todo el mundo,, la colisión sucedió en pleno trayecto cuando Antony Ylano circulaba en moto y se encontró con varios animales en medio del camino. No consiguió esquivarlos y terminó impactando contra uno de ellos, sufriendo heridas fatales que acabaron costándole la vida en el propio lugar de los hechos.

Luto por Antony Ylano

De acuerdo con las informaciones de medios locales como GE y CNN Brasil, el jugador regresaba de celebrar el cumpleaños de su padre, momento publicado poco antes por el propio Antony Ylano en una storie de sus redes sociales junto a la frase: «El mejor del mundo». El Piauí Esporte Clube y otros equipos donde militó Ylano, como Altos y Fluminense-PI, publicaron mensajes oficiales a través de sus canales digitales lamentando el hecho.

«Piauí Esporte Clube vive un momento de profundo dolor por la pérdida de Ylano, víctima de un accidente esta mañana. Ylano viste los colores del Piauizão desde 2024 y jugó con nosotros en las categorías Piauiense Sub-20, Copa San Pablo Jr. y Copa do Nordeste Sub-20. En otro desafío para el club, el atleta se preparaba para viajar con la selección que compite en la Copa do Brasil Sub-20. El club informa que las actividades de este lunes se cancelan por respeto al duelo de la familia y de todo el equipo del Piauí EC», escribió su club.