Piqué sondea un posible regreso al fútbol: su nuevo papel en el Andorra

El FC Andorra atraviesa uno de los tramos más delicados de la temporada y la figura de Gerard Piqué vuelve a la palestra. El equipo del Principado no gana en liga desde el 27 de septiembre, cuando se impuso 1-2 al Racing, y esta mala dinámica desencadenó la destitución de Ibai Gómez, técnico con el que se afrontó el regreso a Segunda División. Sin sustituto confirmado y con el calendario en marcha, la situación ha empujado al ex jugador del Barcelona a arremangarse la chaqueta y bajar al césped: está participando directamente en los entrenamientos del Andorra.

La marcha de Ibai Gómez, acordada tras una racha de resultados que comprometía la evolución del equipo, dejó al Andorra en una posición delicada, con un rumbo preocupante pese a un buen inicio. Desde el club se ha trabajado para encontrar un nuevo entrenador, pero mientras se concreta esa incorporación, varias figuras de la estructura técnica han asumido la responsabilidad de preparar el duelo ante el Sporting de Gijón este viernes. En este escenario, Piqué ha asumido un rol activo y participativo para sostener el día a día del conjunto tricolor, dando ánimos a la plantilla y dirigiendo algunas sesiones.

Durante esta semana, el catalán se ha desplazado al Estadi Comunal para colaborar en la planificación de las sesiones y tomar parte en distintos ejercicios. Se le ha visto dirigiendo tareas concretas, interviniendo sobre el césped y mostrando una implicación alta. Su participación no responde a una acción de visibilidad, sino a la necesidad de mantener el ritmo de trabajo del equipo en ausencia de un técnico principal.

El partido más inmediato, programado para este viernes a las 20:30 horas ante el Sporting, ha precipitado aún más este movimiento interno. A falta de un responsable definitivo, la dirección deportiva ha optado por un grupo de trabajo encabezado por Carles Manso, que será quien figure como entrenador en las actas oficiales. Junto a él, Franco Gros, Daniel Ortiz y Julián Pedernera también están interviniendo en la preparación del encuentro. Todos ellos están contando con la colaboración directa de Piqué, que incluso podría desplazarse a El Molinón para seguir el partido desde la grada, aunque sin ocupar el banquillo, tal y como apunta As.

En cualquier caso, el gesto de Piqué no es nuevo dentro del contexto del Andorra. Ya en cursos anteriores mostró una presencia constante en los momentos de mayor tensión. Ocurrió en la temporada en la que se destituyó a Éder Sarabia, antes de que se concretara la llegada de Ferran Costa, cuando el club optó por un cuerpo técnico provisional formado por Toni Astorgano, Aitor Yeto y José Bermúdez.

También estuvo muy cerca del equipo a finales del curso pasado, cuando el Andorra competía en Primera RFEF con Beto Company al frente. Durante aquel tramo, varios futbolistas recurrieron a él para pedir consejo y no fue extraño escucharle dar indicaciones desde la grada en algunos encuentros. El desenlace fue el ascenso vía playoff y el retorno al fútbol profesional. Ahora, mientras la entidad acelera la incorporación de un nuevo entrenador, con nombres como Rubén Albés encima de la mesa, Piqué vuelve a estar en primera línea.