La trituradora de Piqué en el Andorra: siete entrenadores en siete años

Siete años a los mandos del FC Andorra, siete entrenadores diferentes para Gerard Piqué. Tras una pobre racha de resultados, el club andorrano ha vuelto a recurrir a un cambio de técnico en su banquillo tras la destitución de Ibai Gómez, el sexto profesional que lidera el proyecto y que dejará su lugar al séptimo, aunque por el momento el equipo lo liderará el staff técnico de la entidad.

La etapa de Ibai Gómez en el banquillo del Andorra se acabó este domingo tras una racha insostenible de ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria en Segunda División. El rumbo del equipo, a las puertas del descenso, ha llevado a la directiva que lidera Gerard Piqué a tomar una decisión que confirma una pauta repetida desde que el ex jugador del Barça tomó el control del club: sus proyectos no son sólidos.

Siete años y seis entrenadores a la espera de que se anuncie quién tomará el control del equipo en los próximos días o semanas, con el Sporting de Gijón como próximo rival. Así, el proyecto del Principado continúa sumando relevos en su banquillo, un patrón que ya se ha convertido en sello de la casa. La realidad es que el inicio liguero invitó al optimismo, con un Ibai Gómez tomando los mandos del equipo tras el ascenso de categoría, sumando siete de nuevo en el arranque.

Llegaron otros siete puntos de 12 posibles y, desde entonces, apagón de derrotas. De los últimos 24 puntos en juego, Ibai Gómez solamente logró tres, con cinco derrotas y tres empates que dilapidaron su continuidad y llevaron a Gerard Piqué y al Andorra a tomar una decisión que no les ha pesado en demasía en estos últimos años.

«El FC Andorra e Ibai Gómez han acordado, de mutuo acuerdo, dar por terminada la etapa del técnico vasco al frente del primer equipo», comunicaba el FC Andorra a través de un comunicado tras la derrota en casa ante el Castellón este pasado sábado, justificando que «tras analizar conjuntamente la trayectoria reciente del equipo y la necesidad de impulsar un cambio que permita afrontar con las máximas garantías lo que resta de la temporada, ambas partes han coincidido en que esta es la decisión más adecuada en este momento».

La derrota por 1-3 ante el conjunto castellonense fue la gota que colmó el vaso de Ibai Gómez. Ya al entrenador vasco se le vio especialmente tocado en la rueda de prensa posterior a la derrota, admitiendo que la falta de energía del equipo evidenciaba la necesidad de tomar decisiones. La autocrítica fue clara y la dirección del club que lidera Piqué recibió el mensaje y actuó con un nuevo adiós a un entrenador.

Desde que Gerard Piqué tomó el control del Andorra en la temporada 19-20, el club andorrano ha sido un pasillo de entrenadores, nadie ha logrado asentarse en el banquillo. Gabri fue su primer entrenador pero no acabó el curso, ya que Nacho Castro le relevaría. Al año siguiente era éste el que no acaba el año dejando su sitio a Éder Sarabia, un entrenador que ha acabado siendo el que más ha aguantado en el cargo. A éste le relevó Ferran Costa, con Toni Astorgano de interino de por medio, previo paso a Beto Company, el entrenador que logró el último ascenso pero en el que no se confió para Segunda.