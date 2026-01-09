El Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática del socialista Ángel Víctor Torres ha declarado lugar de memoria el templo masónico más antiguo de España, el de Santa Cruz de Tenerife. La cartera lo argumenta en que allí se editaba un periódico en el que «se difundían valores de progreso» así como por su «apoyo a distintas causas sociales».

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes la resolución, fechada el pasado 23 de diciembre del año pasado, con el acuerdo de incoación del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática del Templo Masónico de la calle San Lucas, Santa Cruz de Tenerife.

La cartera de Torres describe el templo como «el mayor centro de la masonería en España» hasta el estallido de la Guerra Civil en 1936. Es, como señala el Ministerio, «paradigma de la estética masónica y es la primera construcción masónica creada ex profeso para servir de templo».

Entre las cosas que destaca el Gobierno de esta construcción está que «ha convivido de forma pacífica con el resto de la ciudad, constituyendo un admirable ejemplo de tolerancia e integración de la masonería».

El documento señala a la Iglesia y a «sectores conservadores» de poner en marcha una «campaña orquestada» contra la masonería y de culparles de «la pérdida de las propiedades en Ultramar».

Sede de una escuela anticlerical

Por otro lado, el Ejecutivo socialista resalta que el edificio también era «una concurrida escuela laica que impartía clases gratuitas a adultos» que impartía «corrientes pedagógicas progresistas de la época» de «corte ferreriano». Esta es la escuela propuesta por el pensador Francisco Ferrer Guardia, que se oponía a la enseñanza de los centros religiosos y, en su lugar, transmitía una docencia basada en el anticlericarismo y el anarquismo.

En ese mismo sentido, se señala que la logia «organizó conferencias y otras actividades de educación no reglada». Entre esas otras acciones, incluía «la impresión de un periódico en el que se difundían valores de progreso». Y destaca que se preocupaba por la «ludopatía» y otras «causas sociales» que afectaban a la sociedad de la época.

El Ministerio de Memoria Democrática lamenta que durante los primeros días del golpe de Estado del dictador Francisco Franco, el templo fue allanado. Posteriormente, la cartera de Torres asegura que se «organizaban visitas» con lo que consideran que era un «circuito guiado, tergiversado y conducido por los falangistas». «Alertaba a la población sobre los supuestos fines oscuros de la masonería», recoge el documento.

El edificio se convirtió en la sede de la Falange hasta 1939, cuando terminó la Guerra Civil. Después se utilizó como almacén de víveres y, más tarde, como farmacia militar.

La resolución de Memoria Democrática también señala que, tras la ley franquista para la Represión de la Masonería, el templo se volvió un «centro de interrogatorios y torturas». Décadas más tarde, en 2009, durante el Gobierno de José Luiz Rodríguez Zapatero se encontraron «restos humanos».

Tres millones en rehabilitación

El pasado mes de octubre, Torres acudió a la inauguración del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife tras su rehabilitación. Esa actuación contó con tres millones de euros de financiación pública del Gobierno de España.

Torres se deshizo en halagos hacia la organización y destacó en sus redes sociales que la inauguración del edificio masónico era «un ejemplo de colaboración entre administraciones» y subrayó que ese gasto aportado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Hacienda, permitieron «recuperar no sólo un edificio precioso, sino la Memoria de la Masonería».

El ministro aprovechó el acto para reivindicar los valores de la masonería, poniendo en valor «su defensa de la igualdad, la democracia y la educación laica». Torres cerró su mensaje con el hashtag #MemoriaEsDemocracia, un ejemplo claro de su compromiso con la causa masónica en España.