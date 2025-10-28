El ministro Torres revela que se ha gastado 3 millones en rehabilitar el Templo Masónico de Tenerife

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, ha asistido este martes a la inauguración del rehabilitado Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, una actuación que ha contado con tres millones de euros de financiación pública del Gobierno de España.

Torres, que se ha deshecho en halagos hacia la polémica organización iniciática, ha destacado en sus redes sociales que la inauguración del edificio masónico es «un ejemplo de colaboración entre administraciones» y ha subrayado que los tres millones de euros aportados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Hacienda, han permitido «recuperar no sólo un edificio precioso, sino la Memoria de la Masonería».

El ministro ha aprovechado el acto para reivindicar los valores de la masonería, poniendo en valor «su defensa de la igualdad, la democracia y la educación laica». Torres ha cerrado su mensaje con el hashtag #MemoriaEsDemocracia, un ejemplo claro de su compromiso con la causa masónica en España.

Según el ministro Torres, el objetivo de esta rehabilitación es que el edificio sea visitado por la ciudadanía para «que se conozca la historia de la masonería» una organización que el dirigente socialista considera «fundamental» en el desarrollo intelectual de España y que «fue perseguida por la dictadura franquista de manera absolutamente ignominiosa», tal y como ha repetido en otras ocasiones.

Las obras, proyectadas por la arquitecta María Nieves Febles, se han centrado en la recuperación simbólica y material de la logia masónica, atendiendo a su categoría de BIC, además de compatibilizar sus nuevos usos con el carácter patrimonial del edificio.

No es la primera vez que el ministro Ángel Víctor Torres se deja ver en un acto relacionado con la masonería. En febrero de 2024, Torres recibió en la sede de su Ministerio al Soberano Comendador de la Masonería, Jesús Soriano. Así lo anunción el propio Ministerio en su agenda oficial del 8 de febrero donde figuraba el acto programado. «Recibe al Soberano Gran Comendador de la Masonería, Jesús Soriano, en la sede del Ministerio».

Asimismo, el pasado mes de diciembre de 2023, el titular de la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática acudió a un evento académico en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid donde describió a la masonería como «escuelas de ciudadanía cuyos miembros fueron perseguidos, señalados y condenados durante la dictadura». En aquella ocasión Torres dijo que «ahora su honor está siendo restituido desde la memoria democrática».

En ese acto, que versaba sobre la represión de la masonería durante el franquismo y la inclusión de esta organización y sus miembros dentro de la Ley de Memoria Democrática, participó también Jesús Soriano, que, además de ser Soberano Gran Comendador de la Masonería, es presidente de la Academia de Estudios Masónicos.