Massimo Recalcati, psicoanalista: «La felicidad es amar lo que se tiene, un hombre feliz no es el que lo tiene todo, sino el que sabe desear lo que importa»

En una sociedad marcada por la inmediatez de las redes sociales y donde lo material predomina en innumerables ocasiones, encontrar la felicidad se ha convertido en algo difícil de alcanzar. El psicoanalista italiano Massimo Recalcati realiza una crítica a esta forma de entender la vida.

«La felicidad es amar lo que se tiene. Un hombre feliz no es el que lo tiene todo, sino el que sabe desear lo que importa», detalla. El especialista en el estudio del inconsciente de los individuos pone el foco en la importancia de valorar aquello que realmente aporta bienestar.

El secreto de la felicidad

En la sociedad actual está cada vez más presente la sensación permanente de que siempre nos falta algo. Por ejemplo, conseguir un trabajo mejor, tener más dinero o adquirir nuevos bienes, pero esto no garantiza una felicidad permanente y duradera.

Por eso, Recalcati invita al aprendizaje de saber discernir entre los deseos auténticos y los que surgen de las expectativas sociales, porque la felicidad no consiste en renunciar a las aspiraciones personales, sino que consiste en aprender a reconocer qué merece de verdad nuestro tiempo y esfuerzo.

La clave: valorar lo que tenemos

El sencillo acto de valorar los pequeños detalles puede llegar a transformar la manera que tenemos de afrontar la vida cotidiana. Las relaciones personales, la tranquilidad emocional y los momentos compartidos tienen importancia cuando dejamos de comparar la vida con la del resto. Lo anterior se resume en disfrutar más del presente y no preocuparse de circunstancias secundarias.

El trasfondo del mensaje

El mensaje de Massimo Recalcati invita a reconsiderar nuestras prioridades, ya que la clave se encuentra en identificar aquello que tiene un significado verdadero para cada persona. Por lo tanto, la felicidad deja de entenderse como algo complicado de obtener cuando se construye a través de decisiones conscientes, vínculos personales y relaciones equilibradas.