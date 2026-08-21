La psicología dice que las personas que se fijan en los pequeños detalles no sólo tienen buena memoria, en realidad son más empáticas y tienen más inteligencia emocional
Las personas más empáticas tienen la capacidad de notar cuando alguien cambia su tono de voz, expresión facial o su estado de ánimo
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Un don que poseen numerosas personas es detectar rápidamente cuando algo ha cambiado en otra persona. Esta sensación se produce cuando cambia el tono de voz; el mensaje que expresa es más breve y un silencio inesperado o un cambio en la expresión facial es la muestra de que algo no va bien.
Una capacidad que se relaciona con la empatía, es decir, la habilidad de comprender y ponerse en las vivencias y sentimientos del resto. Las personas más empáticas prestan más atención a los rostros y a las expresiones emocionales de quienes las rodean. Además, un alto porcentaje de estos individuos se encuentra dentro del 20% de personas altamente sensibles (PAS).
La profundidad no está en lo que se dice
Las palabras no son la única fuente de información porque el tono de voz, las pausas, la mirada, la postura corporal y las expresiones faciales revelan cómo se siente una persona. Por lo tanto, alguien puede afirmar que está bien mientras la persona que tiene delante nota que algo no encaja. La psicología define este comportamiento como la capacidad de identificar señales sutiles en las actitudes de los demás. Esto está relacionado con la llamada sensibilidad interpersonal.
Los pequeños detalles
Las personas atentas a las conductas de los demás recuerdan pequeños detalles que para otros pasan desapercibidos. Por ejemplo, pueden acordarse de lo que le gusta a alguien, de lo que le molesta o de cómo suele comportarse bajo presión. Así que, su capacidad de observación resulta sorprendente. No se limitan a analizar lo que está ocurriendo en ese instante, sino que comparan el comportamiento actual con lo que conocen de esa persona. Una habilidad que se convierte en una gran ventaja en las relaciones de amistad, pareja y en su comunicación cotidiana.
Lo negativo
Este comportamiento no siempre es un beneficio, ya que una persona que está continuamente pendiente de las reacciones de los demás puede terminar analizando cada mirada, cada mensaje o cada cambio en el tono de voz. Además, si es sensible al rechazo o la opinión ajena, podría interpretar un comportamiento completamente neutral como algo negativo. Por eso, detectar pequeños cambios no supone conocer lo que piensa o siente otra persona. La importancia está en distinguir las señales y darle un significado acorde.
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La verdadera cualidad
La capacidad de observar a los demás es positiva cuando se combina con la empatía, la escucha activa y la voluntad de no sacar conclusiones precipitadas. En algunas ocasiones, en vez de interpretar cada gesto, lo mejor es preguntar a la otra persona cómo se siente. Así que, quienes se fijan en los pequeños cambios de los demás suelen tener la característica vital de prestar atención. Y el simple hecho de sentir que alguien entiende a una persona más allá de las palabras puede tener un valor inmenso en las relaciones humanas.