Las diferencias entre ADIF y Renfe: competencias, a quién pertenecen, son públicas o privadas y otra información

Los accidentes y las incidencias ferroviarias suelen reabrir una pregunta entre los viajeros, ya que ¿qué diferencia hay entre ADIF y Renfe? Aunque ambas entidades forman parte del sector público y están adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sus funciones no son las mismas. Una se ocupa de administrar las infraestructuras por las que circulan los trenes y la otra presta servicios de transporte ferroviario. Comprender esta división permite entender mejor cómo se organiza el sistema ferroviario español.

¿Qué es ADIF y de qué se encarga?

ADIF son las siglas de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Es una entidad pública empresarial responsable de gestionar las infraestructuras ferroviarias que tiene asignadas, incluidas las vías, las estaciones y otros elementos necesarios para la circulación. Entre sus funciones figuran el mantenimiento de la red, la administración de la infraestructura y la gestión de los sistemas de control del tráfico ferroviario y de seguridad que le corresponden.

Además, ADIF administra la capacidad de la red y permite que las empresas ferroviarias autorizadas utilicen las infraestructuras conforme a la normativa. No es una compañía dedicada a vender billetes ni a transportar pasajeros. Su papel consiste en gestionar la infraestructura ferroviaria, aunque determinadas responsabilidades también corresponden al Ministerio y a otros organismos competentes.

¿Qué funciones tiene Renfe?

Renfe, por su parte, es el operador ferroviario público que presta servicios de transporte de viajeros y mercancías. A través de sus distintas sociedades, gestiona servicios como Cercanías, Media Distancia y determinados trenes de larga distancia y alta velocidad, además de actividades relacionadas con la logística, el mantenimiento y el alquiler de material ferroviario.

La diferencia fundamental es que Renfe opera los trenes, mientras que ADIF administra las infraestructuras ferroviarias. No obstante, Renfe no tiene el monopolio de los servicios ferroviarios, ya que el mercado está abierto a otros operadores, como Ouigo e Iryo, que también prestan servicios de alta velocidad en España.

¿ADIF y Renfe son públicas o privadas?

Tanto ADIF como Renfe pertenecen al sector público estatal. Están adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aunque tienen personalidad jurídica propia y estructuras empresariales diferenciadas. Renfe-Operadora es una entidad pública empresarial y cuenta con sociedades mercantiles estatales especializadas en distintas actividades.

Por tanto, no son empresas privadas independientes del Estado. Sin embargo, que sean públicas no significa que tengan las mismas responsabilidades ni que cualquier incidencia ferroviaria dependa exclusivamente de ellas. La investigación de un accidente puede exigir analizar la infraestructura, la circulación, el material rodante y las actuaciones de los distintos agentes implicados.

¿Quién es responsable si ocurre un accidente?

La responsabilidad no puede atribuirse automáticamente a ADIF o a Renfe por el mero hecho de que se produzca un accidente. Es necesario investigar las circunstancias concretas y determinar qué ocurrió, qué sistemas intervinieron y si existieron fallos o incumplimientos. En función del caso, pueden participar en las investigaciones organismos especializados y autoridades judiciales.

En definitiva, ADIF gestiona la infraestructura ferroviaria y Renfe presta servicios de transporte, dos funciones distintas que deben coordinarse para que los trenes circulen. Diferenciar sus competencias es esencial para comprender cómo funciona el ferrocarril en España y evitar conclusiones precipitadas cuando se produce una incidencia.