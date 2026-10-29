Mari Carmen, una joven mallorquina de unos 25 años, entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Toledo

Una joven mallorquina de unos 25 años viajaba en uno de los trenes accidentados este miércoles en Urda y se encuentra desaparecida. Se trata de Mari Carmen García, natural del municipio de Inca, vive y trabaja en Madrid y viajaba entre los vagones 7 y 8 del tren Iryo con destino a Sevilla por motivos laborales.

En un primer momento, el Govern balear había confirmado que se encontraba herida e ingresada en el Hospital de Toledo fuera de peligro. Sin embargo, nuevas informaciones apuntan que su familia y amigos, que se habían desplazado hasta Toledo para dar con ella, no la han localizado en ningún centro hospitalario y han difundido una petición de ayuda a través de redes sociales.

Cabe recordar que el Ejecutivo autonómico que preside Marga Prohens se puso en contacto con la Junta de Castilla-La Mancha para ofrecerle los efectivos de emergencias que se pudieran requerir, aunque finalmenre no ha sido necesario desplazarlos.

El Govern también se sumó ayer a la convocatoria promovida desde la Federación Española de Municipios y Provincias, para solidarizarse con las víctimas del accidente y los familiares que todavía esperan noticias de sus allegados.

«Hay que lamentar otro accidente ferroviario que deja muchas víctimas y este miércoles toca la solidaridad, el acompañamiento, el dolor y poner a las víctimas y sus familias en el centro», destacó la mandataria balear.

Asimismo, resaltó la «oleada de solidaridad» de la gente que ha ido a donar sangre o los sanitarios que se han movilizado. «España es un país que responde en los momentos de dolor y ahora solo queda esperar para ver si se encuentran a las personas desaparecidas», aseveró.

Al minuto de silencio acudieron representantes de las diferentes instituciones, miembros de los partidos políticos y de la sociedad balear, junto con un centenar de personas que acompañaron el acto en la plaza de Cort.

Entre las personalidades que asistieron se encontraba el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, el Delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, o la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

La propia Armengol remarcó que es un día de «dolor inmenso» para todos los españoles y trasladó todo su apoyo y ánimos a todas las familias de las víctimas, sus seres queridos, los heridos y los desaparecidos.