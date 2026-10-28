Prohens pone Baleares a disposición de Castilla-La Mancha tras el accidente ferroviario de Toledo

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha puesto a disposición de las autoridades de Castilla-La Mancha todos los medios y recursos de la comunidad autónoma para atender el accidente ferroviario de Urde (Toledo), donde la cifra de fallecidos podría elevarse al medio centenar.

«Siguiendo con mucha preocupación las informaciones sobre el grave accidente ferroviario entre dos trenes en Toledo. Todo nuestro apoyo y solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Desde el Govern ponemos a disposición de las autoridades de Castilla-La Mancha todos los medios y recursos necesarios», ha escrito Prohens en su cuenta de X.

Siguiendo con mucha preocupación las informaciones sobre el grave accidente ferroviario entre dos trenes en Toledo. Todo nuestro apoyo y solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Desde el Govern de les Illes Balears ponemos a disposición de las autoridades de Castilla-La Mancha todos los medios y recursos necesarios. — Marga Prohens (@MargaProhens) October 28, 2026

Los mensajes, además, han llegado desde todo el espectro político de Baleares. El PP, el PSOE, Més per Mallorca y Vox han cancelado su agenda pública en señal de luto y sus portavoces no comparecerán en rueda de prensa después de la Junta de Portavoces del Parlament.

«Pendientes del accidente de Toledo y pensando en las víctimas, los heridos y la angustia y el dolor de sus familias», ha escrito el coordinador de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia. «Con el corazón encogido por las terribles noticias del accidente ferroviario en Toledo», ha apuntado su homóloga en Podemos Baleares, Lucía Muñoz. La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha escrito: «Se repite la historia. Mi solidaridad y oraciones por las víctimas».

Pendents de l’accident de Toledo i pensant en les víctimes, els ferits i l’angoixa i el dolor de les seves famílies, esperam que els serveis d’emergència -a qui torn a agrair la seva tasca impagable- puguin actuar amb la major efectivitat i celeritat. Des de les Illes Balears tot el suport. 🖤 — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) October 28, 2026

Se repite la historia. Mi solidaridad y oraciones por las víctimas 🙏💔 — Manuela Cañadas. 🇪🇦 (@ManuelaSesIlles) October 28, 2026

El siniestro se ha registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante y ha causado el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado a un mínimo de 30 fallecidos, aunque se estima que la cifra, de acuerdo con las primeras estimaciones sobre el terreno, podría elevarse al menos hasta el medio centenar.