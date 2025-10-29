Prohens: «Mi máximo apoyo a OKBALEARES por la censura que vivís en el Parlament»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha manifestado públicamente su apoyo a OKBALEARES por la censura extrema que padece en el Parlament donde los portavoces socialistas no sólo no responden a nuestras preguntas sino que ya no permiten ni formularlas. Prohens lo ha hecho este miércoles en el arranque de su intervención en el acto de celebración del 4º Aniversario del nacimiento de OKBALEARES.

Alegato de Prohens den defensa de la libertad de expresión y de información, que se están viendo atacadas sistemáticamente en el Parlament balear por los portavoces socialistas, Iago Negueruela y Marc Pons, que llegan al extremo de impedir las preguntas de OKBALEARES. Prohens ha sido tajante: «El trabajo de los periodistas es hacer preguntas y es la obligación de los representantes públicos contestarlas. Todas. Son inadmisibles por ello los Ministerios de la Verdad. Y es inadmisible por ello que desde partidos o desde instituciones democráticas se pretenda decir quién es y quién no es periodista, y así rehuir de la obligación de responder. Por eso, quiero manifestar públicamente mi máximo apoyo a OKBALEARES, mi máxima condena a la censura que vivís cada semana en el Parlament, porque ya no es sólo que nos os respondan si no que no os derecho ni siquiera a hacer preguntas. Preguntas a personas y representantes públicos que para más inri en estos momentos están siendo investigados por presuntos delitos de corrupción. Voy a pelear siempre por vuestro derecho a preguntar y especialmente por nuestra obligación de responder, de responder a las preguntas incómodas».

Durante su intervención, la presidenta del Govern ha defendido su política en materia de vivienda, defendiéndose de la críticas de la izquierda: «Estamos liberalizando suelo, porque aunque algunos nos quieran hacer creer que se puede construir vivienda sin suelo, eso no son más que castillos en el aire y cortinas de humo».

La política de transformación turística que se ha iniciado en Baleares ha sido otro de los ejes del discurso: «Nadie en su sano juicio cambia algo que funciona, pero sí tenemos el reto de transformarlo en mayor valor. Sí, se trata de continuar creciendo, pero creciendo en valor pero no en volumen».

El argumento estrella de Prohens en los últimos meses ha aparecido también en su intervención ante los asistentes al acto de celebración del 4º Aniversario de OKBALEARES: Quiero reconocer a OKDIARIO y a OKABALEARES su valentía y su empeño por abordar a informar de la inmigración irregular. Una cuestión que preocupa cada día más a los ciudadanos y las administraciones de estas islas».

En pleno choque de trenes con el Gobierno Central por este asunto, Marga Prohens ha añadido que «El Govern ha dicho ‘basta ya’. No podemos soportar esta llegada masiva de esta inmigración irregular y la respuesta del Gobierno de España son amenazas de que me mandará la Guardia Civil si no cumplimos con el reparto de menores desde Canarias».