Reproche unánime en el Parlament a la censura extrema del PSOE a OKBALEARES

Ni un sólo diputado no socialista del Parlament apoya al PSOE en su veto extremo a OKBALEARES. PP, Vox, Més per Mallorca, Grupo Mixto y los diputados no adscritos coinciden en que no es tolerable la actitud del PSOE de vetar no sólo las respuestas sino también las preguntas de OKBALEARES en las comparecencias semanales en el Parlament balear.

El portavoz adjunto del PSOE en el Parlament balear, Marc Pons, rechazó este lunes en la cámara que este periódico pudiera hacerle preguntas. Hasta ahora este partido rehusaba responder; ahora no deja hacer preguntas al corresponsal político de OKBALEARES.

Y es que ha habido unanimidad absoluta en el hemiciclo balear a la hora de reprobar la actitud de los socialistas. Con mayor o menor contundencia, todos los grupos parlamentarios y diputados no adscritos se han desmarcado este martes del PSOE.

Motu proprio, el portavoz del Partido Popular, Sebastià Sagreras, ha asegurado que «no deja de sorprendernos cuando no sólo a OKBALEARES, sino cuando les conviene niegan respuestas a periodistas. No es la primera vez ni el primer portavoz que lo hace».

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, aún ha sido más dura con la postura socialista: «Es una vergüenza cómo el PSOE se está dedicando a repartir carnets de periodistas y se permite el lujo de censurar preguntas mientras alardea de la defensa de la prensa libre. Condenamos, una vez más, el último ataque a la libertad de prensa perpetrado por el PSIB, que cuenta con un largo historial de ataques a la prensa libre. Se trata de una acción más del PSOE de Sánchez para acabar con las libertades y la democracia».

Más escueta ha sido la izquierda pero igual de contundente. Los separatistas de Més per Mallorca lo dejan todo claro: «Nosotros contestamos siempre a todos. Cada uno que lo entienda como quiera», ha respondido su portavoz Lluís Apesteguia.

En el Grupo Mixto, el diputado de Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba, ha anunciado que «no es la primera vez que lo hacen. En Formentera hubo situaciones parecidas. Lo que hay que hacer es responder a todo el mundo».

El Parlament balear tiene tres diputados no adscritos y los tres condenan el veto extremo del PSOE a OKBALEARES. Agustí Buades ha manifestado su rechazo al PSOE por la censura a un medio de comunicación en esta sala. Creo que los políticos debemos contestar a todas y cada una de las preguntas de cualquier medio, sea de nuestro parecer o no. Me parece vergonzoso que un representante político se niegue a contestar una pregunta de un medio de comunicación como ha sucedido hoy aquí».

En la misma línea, Idoia Ribas ha calificado de «vergonzoso y caza de brujas» el boicot del PSOE a este medio de comunicación. Xisco Cardona muestra su «total apoyo a OKBALEARES» y sugiere que «cuando te preguntan hay que contestar a todos, te gusten o no, que es lo que yo hago».