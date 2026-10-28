Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha transmitido su pésame a las víctimas de la «megatragedia ferroviaria» de Urda, que este miércoles ha dejado al menos 68 muertos tras la colisión de dos trenes. El director de este diario ha reclamado, además, responsabilidad política tras registrarse un fallo en la infraestructura como causa del accidente.

Inda ha recordado también el accidente de Adamuz del pasado enero, en el que murieron 46 personas. El director de OKDIARIO ha advertido que «no es una casualidad» los dos accidentes ocurridos en menos de diez meses. Inda ha señalado directamente a Óscar Puente, ministro de Transporte, y ha destacado que ni el responsable principal de las infraestructuras haya dimitido ni Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, le haya destituido.